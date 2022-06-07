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كيف ستتدخل المقاومة في حماية حقل كاريش اللبناني؟

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط ان الاحتلال الاسرائيلي غيرجاهز للحرب، لكنه يجس نبض لبنان من خلال الاعتداء علی حقل كاريش البحري.

العالم - خاص بالعالم

وقال العميد حطيط في حديث لقناة العالم:"العدو الاسرائيلي غيرجاهز الان للذهاب الی حرب وقد اكدت علی ذلك مناوراته الاخيرة تحت عنوان مركبات النار، فقد فشل في مرحلتين من اربع مراحل منها، الاولی في فلسطين والثانية في قبرس".

واستبعد ان يكون العدوان الاسرائيلي المتمثل بعبور سفينة استخراج غاز نحو حقل كاريش البحري، استفزازاً اسرائيلياً من اجل الانخراط في حرب ضد لبنان.

وأكد ان هذه العملية، هي عبارة عن جس للنبض اللبناني، فاذا وجد تشدداً وحزماً وصرامة لبنانية فإنه سينكفئ ويلجأ الی منطق التفاوض والدبلوماسية".

وأوضح الخبير الاستراتيجي انه اذا اعلنت الدولة اللبنانية ان هذه العملية الاسرائيلية، انتهاكاً علی الحقوق اللبنانية، سوف تستطيع المقاومة بدقائق معدودة ان تقوم بمناورة نار بدئية وتثني العدو عن انتهاكه.

وحذر الخبير العسكري انه اذا سكتت الدولة اللبنانية ووجد العدو الاسرائيلي ميوعة ورخاوة في الموقف اللبناني سوف ينجح جس النبض الاسرائيلي وعند ذلك ستتابع "اسرائيل" عملها في حقل كاريش وستفرض امراً واقعاً وينقلب الأمر الواقع الی حقوق مكتسبة وعند ذلك يندم لبنان بعد فوات الاوان.

هذا ويستغل الاحتلال الاسرائيلي الازمة السياسية والإقتصادية التي يعاني منها لبنان، لنهب الثروات النفطية اللبنانية في البحر، حيث وصل حفار إسرائيلي إلى حقل كاريش اللبناني للبدء بالتنقيب عن الغاز، فيما حذرت بيروت من رد فعل قوي في حال البدء بالتنقيب قبل تسوية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

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شاهد بالفيديو.. كيف ستتدخل المقاومة في حماية حقل كاريش اللبناني؟

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