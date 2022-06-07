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باختصار.. الهند والإساءة للمقدسات الإسلامية

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

فجرت تعليقات مسيئة للإسلام لمسؤولة بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالهند غضبا إسلاميا واسعا.

العالم - باختصار

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