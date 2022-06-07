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هل ستعيد إيران النظر في المفاوضات النووية؟

هل ستعيد إيران النظر في المفاوضات النووية؟
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني عن عقد اجتماع طارىء لهذه اللجنة بشأن اجتماع مجلس المحافظين بحضور المسؤولين المعنيين.

العالم - إيران

وقال فداحسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، سيتم عقد اجتماع طارىء لهذه اللجنة بشأن اجتماع مجلس المحافظين بحضور المسؤولين المعنيين، مساء الأربعاء في مقر لجنة الأمن القومي بالبرلمان وبحضور مسؤولين من منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية.

وتابع: سيتم في هذا الاجتماع بحث التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج إيران النووي ومحاولات الدول الأوروبية الثلاث في الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين حول إيران.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قد صرح، اليوم الثلاثاء انه إذا صدر قرار عن مجلس محافظي الوكالة الذرية سنعيد النظر في المفاوضات النووية.

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