مجلس النواب اللبناني يناقش خططاً لإخراج لبنان من أزمته الإقتصادية

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ويأتي ذلك وسط تنافس بين القوى الممثلة في المجلس بما يعكس صورة التحالفات تحت قبة البرلمان، والتي من شأنها ان تؤسس الى تموضع كل فريق سياسي للانطلاق بالاوليات الوطنية من جهة، والتمهيد لبناء رئيس الجمهورية على الاصطفافات النيابية وكتلها للدعوة الى استشارات ملزمة للتكليف بتشكيل حكومة جديدة من جهة ثانية.

ويبقى الابرز تشريعيا امام المجلس الجديد التحديات التي سيلعب فيه البرلمان اللبناني دوره وخاصة المتمثلة بالحقوق السيادية للدولة ومواجهة النوايا العدوانية للاحتلال.

ومع ترتيب البيت الداخلي في البرلمان اللبناني تبقى العديد من القوانين المؤجلة بانتظار انتظام الجلسات النيابية وعلى راسها قانون الكابيتال كونترول واستعادة اموال المودعين.

بالاضافة الى اقتراح قانون معجل مكرر يتخذ منه مجلس النواب صفة الاجماع لمو اجهة الغطرسة الاسرائيلة واستفزازها فيما يتعلق بثروة لبنان النفطية وترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة.

على ان يستكمل المجلس بعد اكتمال عقده الدستوري البحث عن ايجاد مخارج تنعكس ايجابا على الواقع اللبناني سيما الملفات الاقتصادية والاتجاه الى خيارات بعيدة عن الارتهان الاقتصادي للغرب واستعادة بناء الثقة بما يخدم مصلحة المواطن والوطن.

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