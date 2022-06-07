أمير عبداللهيان يغرد حول لقائه بوزير الداخلية العراقي

العالم - إيران



وكتب وزير الخارجية في جمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أميرعبداللهيان، في تغريدة اليوم الثلاثاء مشيراً إلى لقائه بوزير الداخلية العراقي: إلتقيت اليوم مع معالي وزير الداخلية العراقية السيد عثمان الغانمي.. وبحثنا سبل تطوير وتقوية العلاقات بين البلدين.

وأضاف: "تمت مناقشة ضرورة التعاون للحفاظ على الاستقرار والأمن، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك كبح ظاهرة الغبار، وإزالة القيود المفروضة على الحركة البرية لمواطني البلدين، خاصة في أيام الأربعين".

هذا والتقى وزير الداخلية العراقية، الذي يزور طهران، مع حسين أميرعبداللهيان في مبنى وزارة الخارجية صباح اليوم الثلاثاء.

كما التقى وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي بوزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي صباح الثلاثاء. ووقع وزيرا داخلية إيران والعراق في هذا الاجتماع مذكرة تعاون ثنائي حول القضايا الأمنية وقضية الحجاج والأربعين.

كما قال وزير الداخلية العراقي في لقاء مع نظيره الإيراني: "أعلنت الحكومة العراقية، أمس، أنها ستوافق على الدخول اليومي لألفي حاج بدون تأشيرة إلى العراق عبر المعابر البرية، واعتباراً من الأسبوع المقبل سيتم الانتهاء من الآلية اللازمة.. وشهدنا تدريجيا سنزيد هذا العدد أيضا."