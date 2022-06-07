العالم- أوروبا

واستدعى القاضي التابع للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية، في 5 تموز/يوليو الفائت، الوزير المقرب من سانشيز فيليكس بولانيوس، للاستماع إليه كشاهد في هذه القضية الحساسة للغاية.

وذكرت المحكمة الوطنية العليا أن "القاضي قرّر توسيع نطاق لجنة الإنابة القضائية المرسلة إلى "إسرائيل" حتى تتمكن اللجنة التي سيقودها بنفسه من السفر لاستجواب رئيس الشركة التي تسوّق برنامج بيغاسوس".

وينبغي أن يحصل مثل هذا الطلب على موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو إجراء قد يستغرق شهوراً. وحتى الآن، لم تطلب لجنة الإنابة القضائية سوى معلومات من "إن إس أو" تتعلق "بجوانب مختلفة" من برنامج التجسس "بيغاسوس".

وأكّد خبراء أنّه "بمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد".

وفتح القاضي الإسباني خوسيه لويس كالاما تحقيقاً إثر شكوى تقدمت بها الحكومة الإسبانية، والتي كشفت في 2 أيار/مايو أنّ هواتف رئيس الوزراء ووزير الدفاع "قد تمّ اختراقها باستخدام برنامج بيغاسوس".

وأعتبرت الحكومة، التي أشارت لاحقاً إلى أنّ الهاتف النقال لوزير الداخلية تعرض للاختراق أيضاً، أنّ ما حصل هو "هجوم خارجي قادته جهة مجهولة".

كما كشفت المحكمة في بيانها أنّ القاضي الذي رفع سرية التحقيق استمع بالفعل، الجمعة الفائت، إلى مديرة المركز الوطني للاستخبارات السابقة باز إستيبان، التي أقيلت من منصبها عقب هذه الفضيحة في 10 أيار/ مايو.

وكشفت قضية التجسس في منتصف نيسان/أبريل عندما نشر مشروع "سيتيزن لاب" حول الأمن السيبيراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريراً حدّد 65 شخصاً من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تمّ التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية.

وأقرّت الحكومة عقب ذلك التجسس بالفعل على 18 شخصاً منهم،لكنّ القضية اتخذت بُعداً آخر مع تعرّض هواتف سانشيز ووزير الدفاع في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2021 لعمليات تنصت بواسطة نفس البرنامج.

وفي آذار/مارس الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي على إنشاء لجنة تحقيق جديدة للتحقيق في مزاعم حصول الدول الأعضاء في أوروبا على برنامج التجسس "بيغاسوس" واستخدامه، والبحث في الانتهاكات المحتملة للقانون الأوروبي.

وأثار "بيغاسوس" ضجة دولية، في تموز/يوليو الماضي، بعدما كشف تحقيق استقصائي شاركت فيه العديد من وسائل الإعلام الكبرى أنّ البرنامج الإسرائيلي استخدم في التجسس على آلاف الهواتف الشخصية، بينها هواتف صحافيين وسياسيين ورؤساء وملوك.