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العراق.. الإطار وعزم والاتحاد يجتمعون لبحث مسار تشكيل الحكومة

العراق.. الإطار وعزم والاتحاد يجتمعون لبحث مسار تشكيل الحكومة
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

عقد الاطار التنسيقي مساء الثلاثاء، اجتماعا مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني لبحث الاوضاع السياسية وآخر المستجدات في العراق.

العالم-العراق

وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع السياسي الراهن وسبل الانتقال به الى الافضل بمشاركة باقي القوى الوطنية.

طالب المجتمعون بضرورة قيام الحكومة العراقية بواجباتها تجاه المواطن والسعي لتحسين الخدمات في عموم البلاد.

واتفقت الاطراف المجتمعة على اهمية تنسيق المواقف من اجل مواجهة كل المخططات التي تهدد استقرار العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد.

وشدد الجميع على ضرورة مواصلة المساعي لتحقيق الاولويات في تشكيل حكومة قوية قادرة على إجراء إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة، وضمان حقوق جميع ابناء الشعب العراقي وفق القانون والدستور.

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