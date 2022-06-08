العراق.. المالية النيابية تكشف عن تعديلات بقانون الدعم الطارئ

العالم-العراق

وقال عضو اللجنة المالية النيابية ستار العتابي للعراقية الإخبارية، إن "يوم الأربعاء سيكون موعداً للتصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ وهو اليوم الأخير من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بدورته التشريعية الحالية".

وأضاف، أن "أغلب أعضاء مجلس النواب مؤيدون لتشريع القانون وتم التصويت عليه في اللجنة المالية بعد اجتماع دام 7 ساعات تم فيه الاخذ بالملاحظات وتم إشباع القانون بالنقاش وتنقية جميع الشوائب وبالنهاية خرج بصورة تشمل عدة فئات وقطاعات وهو ليس بديلاً عن الموازنة".

وتابع أن "القانون تناول ملف المحاضرين والإداريين والعقود والأجراء اليوميين وتم تخصيص مبلغ مليار دينار عما تبقى من أشهر السنة لمعالجة وضعهم والصلاحية مفتوحة لوزارة المالية لتغطية احتياجاتهم وسيحل الموضوع كاملاً في حال إدراج قانون الموازنة".

وأكد أن "المبلغ الكلي لمقترح القانون سيبلغ 25 تريليون دينار، وتم إجراء تعديلات على نصه بعد القراءة الثانية، إذ تم تخفيض ما خصص لقطاع الكهرباء من 5 تريليونات و300 مليار دينار إلى 4 تريليونات وقلل المبلغ المخصص لتنمية الأقاليم من 10 تريليونات إلى 8 تريليونات دينار، وتم تخفيض المبلغ المخصص لوزارة التجارة من 8 إلى 6 تريليونات دينار إذ تم عمل نسبة وتناسب تم احتسابها لاحتياجات ما تبقى من العام الجاري وتأمين الخزين الاستراتيجي لثلاثة أشهر من العام المقبل".