تزويد اوكرانيا بالصواريخ البعيدة وتهديد بوتين بالردع

العالم – مع الحدث

ما تفسير عودة بايدن عن قراره بعدم امداد كييف بهذا النوع من الصواريخ؟

هل تغيّر خطوة الغرب في المعادلات القائمة أم تسهم في المزيد من التدمير لاوكرانيا؟

ماذا يعني تهديد بوتين بقوة ردع جبارة لمراكز القرار مع تلويحه سابقاً بالنووي؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث بالشؤون الدولية رياض عيد، والخبير بالشؤون الروسية د.عباس حبيش، والمتخصص بالعلاقات الدولية والاعلام السياسي د.مكرم خولي مخول.