أفغانستان تتصدر الدول المهددة بانعدام الأمن الغذائي

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منذ ذاك ظهرت آثار الفقر كل ما هو هي هنا، تحيا الاسرة على أقل من 50دولاراً شهرياً يدفع ثلثها لصاحب المنزل وما تبقى يؤمنون به بعض الطحين والشاي للبقاء على قيد الحياة.

وقال ابراهيم وهو مواطن افغاني يعاني الفقر:"الشعب الأفغاني ليس عنده شيء والحكومة الأفغانية فقيرة أيضا من اين لها ان تساعدنا ولا يملك شيء ومن كان عنده بعض المال خرج من البلاد جميع اصحاب الأموال والمستثمرين بعض المؤسسات التي كنت اعرفها العام الماضي كانت موجودة أما الان قد خرجت من افغانستان وانقطعت عنا المساعدات".



تحتل افغانستان صدارة ترتيب الدول المهددة بـ "انعدام الامن الغذائي" متقدمة على اثيوبيا واليمن، وفق احدث تقرير صدر عن منظمة الإغاثة الاسلامية، فيما حذر التقرير من أن الملايين يواجهون ظروفاً شبيهة بالمجاعة، نتيجة عوامل متعددة من ابرزها عدم الاستقرار السياسي والأمني.

وقال عبد اللطيف نظري نائب وزير الأقتصاد في حكومة طالبان:"نحن لسنا بلد فقير نحن نملك الكفائات والأيدي العاملة ونملك المعادن وكنا نستطيع ان نتنافس مع دول اخرى هذه الأمكانات موجودة ولكن ليست لدينا الادارة الجيدة لاستخادمها بشكل مناسب خصوصا في العقدين الماضية لم تكن هناك ادارة سالمة وشفافة".



ويؤكد خبراء ان الازمة الإنسانية والاقتصادية الحادة بافغانستان تتطلب تدخل المجتمع الدولي لمنع تعميق الازمة.



وفقاً للمنظمات الدولية فقد انخفض بأن دخل الفرد للمواطنين الافغان من 550 إلى حوالي 350 دولارًا سنويًا وهو الاقل منذ عقود.

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