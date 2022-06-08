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اعتراض 385 مهاجرا غير شرعي في المغرب

اعتراض 385 مهاجرا غير شرعي في المغرب
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعترضت القوات البحرية الملكية في المغرب من مساعدة نحو 400 مهاجر غير شرعي خلال عمليات قام بها أفرادها في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

العالم - المغرب

ذكر ذلك مصدر عسكري مغربي، وفقا لوكالة أنباء المغرب العربي، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن غالبية المهاجرين الذين تم تقديم المساعدة لهم ينحدرون من أصول أفريقية وخاصة منطقة جنوب الصحراء.

وقالت الوكالة إنها علمت من مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قدمت المساعدة إلى 385 فردا من المهاجرين غير الشرعيين خلال الفترة ما بين 30 مايو/ أيار حتى الـ 6 من يونيو/ حزيران الجاري.

ولفت المصدر إلى أن هؤلاء المهاجرين كان بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المصدر أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا يستقلون قوارب مصنوعة بطريقة تقليدية، مشيرا إلى أنهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية وأنه تم نقلهم إلى أقرب موانئ المغرب.

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