ارتفاع اسعار الحليب في المغرب بسبب الجفاف

العالم - المغرب

ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على مسحوق الحليب الموجه للأطفال، بل امتد كذلك إلى الأصناف المستهلكة من الأسر، حيث عمدت شركتان تستحوذان على حصة كبيرة في السوق إلى زيادة أسعار بعض منتجاتها، خاصة تلك التي تصنف ضمن الحليب كامل الدسم.

ووصلت الزيادة في بعض الأصناف إلى 16%، وطاولت الزيادات أكثر من عشرين منتجاً معروضاً في السوق، حسب ما تجلى من إعلان تغيير الأسعار الذي عممته إحدى الشركات على التجار، واطلعت عليه "العربي الجديد".

وتبرر الشركات المنتجة زيادة الأسعار بارتفاع التكاليف وصعود أسعار الشراء من مربي الماشية، بينما يصف مربو الماشية الزيادات بالطفيفة مقارنة بالتضخم الذي طاول الأعلاف والأدوية وكافة مدخلات الإنتاج لاسيما في ظل الجفاف الذي قلص المزروعات.

ويتم التحويل الصناعي للحليب من قبل تعاونيات وفاعلين في القطاع الخاص، حيث يعمل في القطاع حوالي ثمانين وحدة صناعية وأكثر من 2700 مركز لجمع الحليب، ويمثل الحليب المعالج من قبل المصانع حوالي 60% من مجمل الإنتاج.

وتضم سلسلة الحليب 260 ألفا من المربين، يملكون قطيعاً يقدر بنحو 1.8 مليون بقرة، في الوقت نفسه، يتولى 16 من الفاعلين معالجة 95% من الحليب المصنع في القطاع الذي يصل رقم معاملاته إلى 1.3 مليار دولار سنوياً.

وفي مقابل النشاط الصناعي للحليب، هناك كميات كبيرة تسوق خارج المسارات الصناعية، حيث يباع في محلات البقالة، وهي تجارة شائعة في المغرب.

وكانت الحكومة قد تبنت إجراءات لتمكين مربي المواشي من الحصول على بعض مكونات الأعلاف، مثل الشعير المدعم، من أجل التخفيف من تداعيات الجفاف، غير أن ذلك لم يحل دون ارتفاع التكاليف بسبب غلاء كل المدخلات والوقود، وفق أصحاب مزارع لتربية الماشية.

ولم تقتصر الزيادة على الحليب العادي بالمغرب، بل شملت مسحوق حليب الأطفال الذي يباع في الصيدليات، حيث قفزت أسعار العبوة من فئة أربعمائة غرام، من 6.8 دولارات إلى 7.5 دولارات في العديد من الأصناف.