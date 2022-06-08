الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع اسعار الحليب في المغرب بسبب الجفاف

ارتفاع اسعار الحليب في المغرب بسبب الجفاف
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

زاد الجفاف الذي أثر سلباً على الأنشطة الزراعية وتربية الماشية في المغرب، ارتفاع أسعار الحليب بمختلف أنواعه، بعدما تأثرت بالأساس بتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

العالم - المغرب

ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على مسحوق الحليب الموجه للأطفال، بل امتد كذلك إلى الأصناف المستهلكة من الأسر، حيث عمدت شركتان تستحوذان على حصة كبيرة في السوق إلى زيادة أسعار بعض منتجاتها، خاصة تلك التي تصنف ضمن الحليب كامل الدسم.

ووصلت الزيادة في بعض الأصناف إلى 16%، وطاولت الزيادات أكثر من عشرين منتجاً معروضاً في السوق، حسب ما تجلى من إعلان تغيير الأسعار الذي عممته إحدى الشركات على التجار، واطلعت عليه "العربي الجديد".

وتبرر الشركات المنتجة زيادة الأسعار بارتفاع التكاليف وصعود أسعار الشراء من مربي الماشية، بينما يصف مربو الماشية الزيادات بالطفيفة مقارنة بالتضخم الذي طاول الأعلاف والأدوية وكافة مدخلات الإنتاج لاسيما في ظل الجفاف الذي قلص المزروعات.

ويتم التحويل الصناعي للحليب من قبل تعاونيات وفاعلين في القطاع الخاص، حيث يعمل في القطاع حوالي ثمانين وحدة صناعية وأكثر من 2700 مركز لجمع الحليب، ويمثل الحليب المعالج من قبل المصانع حوالي 60% من مجمل الإنتاج.

وتضم سلسلة الحليب 260 ألفا من المربين، يملكون قطيعاً يقدر بنحو 1.8 مليون بقرة، في الوقت نفسه، يتولى 16 من الفاعلين معالجة 95% من الحليب المصنع في القطاع الذي يصل رقم معاملاته إلى 1.3 مليار دولار سنوياً.

وفي مقابل النشاط الصناعي للحليب، هناك كميات كبيرة تسوق خارج المسارات الصناعية، حيث يباع في محلات البقالة، وهي تجارة شائعة في المغرب.

وكانت الحكومة قد تبنت إجراءات لتمكين مربي المواشي من الحصول على بعض مكونات الأعلاف، مثل الشعير المدعم، من أجل التخفيف من تداعيات الجفاف، غير أن ذلك لم يحل دون ارتفاع التكاليف بسبب غلاء كل المدخلات والوقود، وفق أصحاب مزارع لتربية الماشية.

ولم تقتصر الزيادة على الحليب العادي بالمغرب، بل شملت مسحوق حليب الأطفال الذي يباع في الصيدليات، حيث قفزت أسعار العبوة من فئة أربعمائة غرام، من 6.8 دولارات إلى 7.5 دولارات في العديد من الأصناف.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

اعتراض 385 مهاجرا غير شرعي في المغرب

شاهد..مناورات ليلية ضخمة للجيش الجزائري في مناطق حدودية مع المغرب

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب شمال المغرب

برلماني مغربي سابق يحذر من تداعيات التطبيع بين بلاده و"إسرائيل"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كندا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

إزالة كامرتي الوكالة الدولية.. أول سطر في رسالة إيران الى عرّابي غروسي

السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا

وفد سوري في طاجيكستان بشأن واقع القطاع المائي وما يعترضه من صعوبات

الرئيس الايراني يوجه بتبعئة جميع الطاقات لإغاثة للمصابين في حادث خروج القطار

ارتفاع اسعار الحليب في المغرب بسبب الجفاف