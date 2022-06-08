خبير يكشف خفايا اعتقال زعيم الاتحاد الاسلامي الاذربيحاني

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم قال كاظمي: ان هذه السياسة مازالت متبعة في أذربيجان، ولها ارتباط مباشر بالتوجه الذي تتخذه الحكومة الحالية، معتبراً ان أي نوع من العلاقات مع الكيان الصهيوني خلال العقدين الماضيين تترتب عليها ضغوطاً تمارس بحق المسلمين.



وأضاف كاظمي: هناك اليوم الكثير من الضغوط لحرمان المسلمين من حرياتهم التي كانوا يتمتعون بها، على الرغم من انهم يشكلون غالبية سكان أذربيجان، حتى أنهم اصبحوا في هذه الجمهورية محرومين كأقلية باعتبارها أقل الحقوق التي يتمتعون بها".



واوضح كاظمي:"تمارس جمهورية أذربيجان نوع من الإسلامفوبيا، حيث أن اذربيجان وخلافا للشعارات التي ترفعها في الحرب على منطقة قره باغ لم تتمكن من السيطرة على كل هذه المنطقة وتحريرها. وبعدما ارتبطت سياستها مع مصالح كيان الاحتلال الصهيوني، لم تحرر كامل "قره باغ" وأرادوها ان تبقى كمشكلة كبيرة في المنطقة من أجل اثارة الفتن".

ونوه كاظمي الى أن جمهورية اذربيجان تريد أن تقمع الاسلاميين وتعمل على توتير الاجواء الأمنية وتمنع بعض الحركات الشعبية في البلاد، وان ما يجري في جمهورية أذربيجان أشياء مخيفة جدا حتى أنه في الدول الغربية التي ترفض أي توجهات اسلامية لم تتصرف مثلها.

وأضاف كاظمي:"ان هناك تطاولا على الذات الإلهية دون التصدي له وهذا ما دفع الإسلاميون التصدي له عن طريق الاضراب عن الطعام".

هذا وكانت مصادر اعلامية في اذربيجان قد قالت إن زعيم الاتحاد الإسلامي الأذربيجاني المعتقل في سجون النظام الحاج طالع باقر زاده برفقة عدد من الناشطين الإسلاميين بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام.

واكدت أن الإضراب جاء احتجاجا على القمع المستمر وانتهاك الحريات والمس بالمقدسات الدينية الذي يمارس بشكل ممنهج على المسلمين في أذربيجان، مضيفة أن باقر زاده ورفاقه يتعرضون لشتى أنواع التعذيب وانتهاك مقدساتهم والتعرض للذات الإلهية بشكل متكرر في السجن، وأنهم اكدوا على استمرار إضرابهم حتى الشهادة إذا لم تتوقف السلطة عن اساءتها للسجناء وللذات الالهية.

وقد انضم عدد من الشباب المسلمين المعتقلين في السجون الأذربيجانية إلى الإضراب عن الطعام.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...