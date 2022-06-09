على ماذا تؤكد الآلية الثلاثية للحوار في السودان؟

خاص بالعالم

الحوار ضم الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام واحزاب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي والاصلاح الان، بينما غابت عنه قوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي ولجان المقاومة.

قوى الحرية والتغيير بررت رفضها المشاركة في الحوار بسبب عدم التزام الحكومة الانقلابية بالشروط التي وضعتها لتهيئة المناخ لحوار حقيقي يفضي لدولة مستقرة.

لا شراكة لا شرعية لا تفاوض، شعار ظل ثابتًا للجان المقاومة باعتبار ان اي حوار مع العسكر هو شرعنة للانقلاب، وذات الشعار رفعه الحزب الشيوعي السوداني بخلاف حزب الامة الذي لا يرفض الحوار لكنه يرى ان الأجواء غير ملائمة للبدء فيه الآن.

هذا وحددت الآلية الثلاثية الاحد القادم موعدا لاستئناف الحوار علي امل مشاركة بقية الاحزاب ولجان المقاومة السودانية.

