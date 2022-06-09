اعلام عبري: إسرائيل رفضت طلباً أمريكيًّا لعقد قمة مع السلطة الفلسطينية

العالم - فلسطين

ونقل موقع "واللا" العبري، ليل أمس الأربعاء، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "إسرائيل بررت رفضها، بأن القمة قد ترفع توقعات الفلسطينيين، ولن تؤدي إلى نتائج، ولكن السبب الحقيقي هو الخوف من انفراط الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة نفتالي بينيت، بسبب القمة".

وكشف الموقع، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصل برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد الرفض الإسرائيلي، والأخير أبلغه أنه إذا "لم يتحسن وضع سلطته فسيتم اتخاذ خطوات صعبة ضد إسرائيل".

وأضاف "واللا"، أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سترسل مبعوثًا رفيع المستوى إلى رام الله وتل أبيب بعد أيام، بهدف تهدئة الرئيس عباس من الإحباط الشديد الذي يشعر به، بسبب السياسة الأمريكية في المنطقة".

وقال الموقع: إن "الرئيس أبو مازن قال لوزير الخارجية الأمريكي: لقد مللت هذه النهاية".