مظاهر الإنهيار الاقتصادي والأزمات المعيشية في الكيان الصهيوني

العالم – غياهب الكيان

وسلط البرنامج الضوء على الخلافات والانقسامات بين المجموعات الصهيونية المختلفة في تالكيان التي طغت أخيبرا على السطح بشكل كبير لاسيما بين المجموعات المنتمية الى الحريديم والحسيديم.

وحول الخلافات والانقسامات بين المجموعات الصهيونية وداخل الجماعات الدينية المتطرفة، أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة أن كل خلاف موجود بداخل الكيان الصهيوني يمكن التعامل معه بواقعية إلا الخلاف الناشيء بين المدارس الدينية بداخل الكيان الصهيوني.

وأشار عواضة الى أن خطورة الامر بالنسبة للكيان أنه لاول مرة يحصل هذا التصادم بشكل عنيف في الشارع بين مجموعات دينية متطرفة ومنقسمة فيما بينها، وان الخلاف ما بين الطوائف الدينية والمدارس الدينية يتعدى الجانب الديني الذي له علاقة بكيفية ممارسة الطقوس الدينية تحول اليوم بنوع من الصدام في الشوارع ما يؤثر كثيرا على وحدة الكيان الصهيوني.

وتناول البرنامج أزمات الشباب الذين يعيشون اسرى الفقر والبطالة والعنف والتي برزت بحسب المعطيات والارقام التي صدرت أخيرا في سياق الازمات التي يعانيها المجتمع الصهيوني.

وألقى البرنامج الضوء على ما يعيشه الصهاينة أزمات معيشية حادة في ظل الغلاء الحاد والانهيار الذي يعيشه اقتصاد الكيان والذي ينتج واقعا صعبا في ظل غياب حلول سلطات الاحتلال وحكومة العدو.

وتطرق البرنامج الى الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين التي لا تكاد تنتهي من أبناء حي الشيخ جراح تحديدا قرب القدس المحتلة هي مستمرة حيث ترتكب بحماية قوات الاحتلال في اطار المخطط التهجير الذي تنفذه سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وصول خطاب العنصرية والكراهية ضد الفلسطينيين حدا وصل الى تهديدهم بنكبة ثانية وطردهم من الاراضي المحتلة سنة 1948 اذا بقوا على عدائهم للصهيونية وجاءت التهديدات على لسان أحد أعضاء الكنيسيت.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان "نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6216073