بماذا عاد ’غروندبرغ’ بعد لقاءاته المكثفة في صنعاء؟.. إليكم التفاصيل..

العالم - خاص العالم

بعد يومين من اللقاءات المكثفة مع المسؤوليين في صنعاء يختتم المبعوث الأممي هانز جروندبرغ زيارة أجرى فيها جملة محادثات وصفت بالإيجابية حسب المعلومات من أروقتها، إذ تركزت نقاشات المسؤول الدولي حول الجهود المتعلقة بتنفيذ بنود الهدنة، ومقترح الأمم المتحدة لإعادة فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى، إضافة إلى التدابير الاقتصادية والإنسانية المفترضة، وسبلِ المضي قُدماً في ملف السلام اليمني..

المسؤولون في صنعاء وخلال لقاءاتِهم بجروندبرغ أكدوا أنه لا بد أن يلمس اليمنيون انعكاساتٍ إيجابيةً للهدنة الإنسانية من خلال التنفيذ الكلي لبنودها، وإيقافِ الخروقات العسكرية وكافةِ العراقيل أمام تسيير الرحلات الجوية لمطار صنعاء وتدفق السفن لميناء الحديدة، باعتبارذلك مؤشراتٍ سلبيةً لمدى جدية والتزام تحالف العدوان بالتهدئة المتفق عليها.

وقال مستشار المجلس السياسي الاعلى في اليمن، محمد طاهر أنعم" لقناة العالم "إعاقات يبدو انها متعمدة ومدروسة يقوم بها مرتزقة العدوان، خدمة لمصالح وتوجيهات الاستخبارات السعودية، وللسعودية اهداف معينة منها انهم لايعطون ما إتفقوا عليه حتى يطالبوا باشياء اكثر".

ملفات عديدة كانت على طاولة لقاءات المبعوث الدولي في صنعاء تصدرتها النقاشاتُ حول المسائل المتعلقة بصرف مرتبات الموظفين في كلالمحافظات، وفتحِ الممرات في محافظة تعز، وهي الخطوةُ التي تؤكد صنعاء استعدَادَها لتنفيذها، متهمة الطرفَ الآخرَ بالعرقلة التي حالتدون تحقيق تقدم سريع في هذا الجانب.

ويؤكد طرف صنعاء أن على الأمم المتحدة ومبعوثها الاضطلاعَ بالدور المفترض في الضغط على التحالف السعودي للوفاء بالتزاماته فيتتفيذ بنود الهدنة دون تنصل او مرواغة من أجل المضي نحو عملية سلام دائم.