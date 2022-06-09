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حزب الله العراق: تهمة مشرفة.. ولكن لا علم لنا بها!

حزب الله العراق: تهمة مشرفة.. ولكن لا علم لنا بها!
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

نفت كتائب "حزب الله" العراقية، اليوم الخميس، مسؤوليتها عن الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة الذي استهدف مدينة أربيل الليلة الماضية، وذلك بعد اتهام مجلس الأمن في إقليم كردستان العراق "حزب الله" العراقي بالوقوف وراء الهجوم.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم كتائب "حزب الله" أبو علي العسكري، في بيان إنّ "اتهامنا من قبل عصابة مسعود بقصف مقر للموساد في أربيل بالطائرات المسيرة أمس وإن كانت التهمة مشرفة إلا أنّه لا علم لنا بها، وعليهم أن يتأدبوا أو سنعمل مضطرين على تأديبهم".

وفي وقت سابق، زعم مجلس أمن إقليم كردستان، إنّ الهدف من الهجوم الذي وقع ليلة أمس عبر طائرة مسيّرة على أربيل هو "زعزعة أمن الإقليم".

وأعلن ما يسمى "جهاز مكافحة الإرهاب" في إقليم كردستان العراق، ليل أمس، إصابة 3 أشخاص بجروح، وإلحاق أضرار مادية في السيارات، بهجوم طائرة مسيّرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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حزب الله العراق: تهمة مشرفة.. ولكن لا علم لنا بها!

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