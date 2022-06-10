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إيران وسورية توقعان مذكرتي تفاهم في مجال التعاون العلمي والصحي والطبي

إيران وسورية توقعان مذكرتي تفاهم في مجال التعاون العلمي والصحي والطبي
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

وقعت وزارة الصحة السورية مذكرتي تفاهم مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - ايران

وشملت المذكرة الأولى الأمور التي تتعلق بتطوير التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والصحي والبحث العلمي والتكنولوجيا والأدوية والتجهيزات الطبية فيما تضمنت المذكرة الثانية تعزيز التعاون العلمي والصحي والطبي وخاصة تطوير التعاون الدوائي والمعدات الطبية وتبادل الخبرات.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش يوم الخميس، أهمية مذكرتي التفاهم بما يفيد البلدين في عدة مجالات أبرزها تبادل الأدوية وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والخدمات الصيدلانية والمخبرية وتدريب الكوادر البشرية عبر إرسال وفود علمية وطبية.

بدوره أوضح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي أن المذكرتين ثمرة عدة اجتماعات وزيارات أظهرت الإمكانيات والطاقات الصحية والطبية في سورية لافتاً إلى أهمية العلاقات العلمية والبحثية بين البلدين والوصول إلى اتفاقيات بشأن الجمعيات العلمية والتطور العلمي في سورية وإيران.

حضر توقيع المذكرتين السفير الإيراني مهدي سبحاني ومعاونو وزير الصحة السوري وعدد من المدراء والمعنيين.

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