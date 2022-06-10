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بعد توقف 9 سنوات... وصول أول رحلة ركاب جوية من قطر إلى مصر

بعد توقف 9 سنوات... وصول أول رحلة ركاب جوية من قطر إلى مصر
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

استقبل مطار الأقصر الدولي، أمس الخميس، أولى الرحلات القادمة من مطار قطر الدولي، بعد توقف دام لأكثر من 9 سنوات، ومن المقرر أن يتم تسيير 3 رحلات أسبوعيا.

العالم _ قطر

وتم استقبال الطائرة بالجسر المائي كتقليد دولي متبع تعبيرا عن السعادة بالوصول، كما قامت العلاقات العامة بتوزيع الورود والهدايا وتواجدت فرقة الفلكلور الشعبي، حيث تفاعل معها الركاب وعبروا عن سعادتهم بالاستقبال الحافل من قبل إدارة المطار وتعاون فريق عمل المطار لتيسير إجراءات وصولهم سالمين متمنين قضاء أوقات سعيدة فى مدينة الأقصر.

وفي وقت سابق من أبريل الماضي، استقبل مطار الأقصر الدولي لأول مرة طائرة مصر للطيران القادمة من برشلونة، وذلك استمرارا لجهود وزارة الطيران المدني، لفتح آفاق جديدة بين المطارات المصرية والسياحة الأوروبية.

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