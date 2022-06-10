شاهد.. رئيس الوفد اللبناني المفاوض يكشف المستور عن ترسيم الحدود

العالم - خاص بالعالم

استضافت قناة العالم الاخبارية اليوم الجمعة رئيس الوفد اللبناني التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية مع الكيان الاسرائيلي ضمن برنامج "لقاء خاص" لمناقشة ما تمر به لبنان من حدث كبير: فقد رست منصة انتاج النفط FPSO اليونانية في المياه الاقليمية الفلسطينية وقاب قوسين او ادنى من انتاج النفط من حقل كاريش الذي تتبنى فرضية انه حقل متنازع عليه في الخط 29 الذي تبناه ووصل اليه الجيش اللبناني.

العالم: الى أي مدى هذا الحدث وهذه الخطوة الاسرائيلية فيها تجاوز وخرق للسيادة اللبنانية والى أي مدى هناك خطورة على الحقول النفطية اللبنانية والحقوق اللبنانية؟

ياسين: إن لبنان بدأ المفاوضات في 14 تشرين عام 2020 وفقا للخط 29 المعروف منشأه من سنة 2011 حتى تاريخ 2020 وهذا ليس جديدا على المهتمين بالحدود والحقوق والنفط.

العالم: مكتب الهيدروگرافی البریطاني اعطى هذه الدراسة؟

ياسين: في عام 2011 اعطى هذه الدراسة وكانت هناك دراسة بعبدا في عام 2012 و2013 للعين بسبوس وفي عام 2015 دراسة للسيد نجيب مسيحي، وكلها تتطابق حول ان الحق اللبناني يصل الى الخط 29.( كل الدراسات من عام 2011 الى عام 2020 تتطابق مع ان الحق اللبناني يصل الى الخط 29).

هناك تقاعس على مختلف المستويات بالدولة اللبنانية في معرفة وتقبل هذا الخط هذا موضوع ثاني ولن ادخل فيه. لبنان دخل في المفاوضات على اساس خط 29 وبقى في خمس جولات صعبة جدا من التفاوض، الى ان تراجع عن المفاوضات غير المباشرة بمفاوضات سياسية تولىها حديثا "أموس هوكستين" بجولات مكوكية بين لبنان والكيان الصهيوني.

وهناك رسالة في 28 \12\2021 صادرة عن الحكومة اللبنانية موجودة في الامم المتحدة لم تذكر الخط 29 صراحتا لكن كل مضمونها يدور حول الخط 29، والتي اعتبر فيه ان كاريش هو حقل متنازع عليه، وهي تحذر الشركات من العمل فيه، وتدعو الولايات المتحدة الى استعادة الوساطة وحل المشكلة بوقت قريب.

وقالت فيها إن هذه الرسالة صادرة عن الحكومة اللبنانية وباجماع، وأهم ما جاء في هذه الرسالة ان لبنان يحتفظ بحق تعديل المرسوم 6433 في حال ان فشلت المفاوضات.

العالم: بناء على هذه الرسالة يعتبر اليوم خرق للسيادة اللبنانية ويعتبر تعدي؟

ياسين: مئة في المئة، هذه الباخرة كان من المعروف ان تاتي ونحن كنا نتابع من لحظة انطلاقها من سنغابورة الى وصولها الى المياه الفلسطينية. وكنت كل يومين او ثلاثة، انشر وانبه واحذر، انه ماذا يجب ان نفعل، لذا وصولها لم يكن مفاجا، وهذه الباخرة اعتبرتها انا وفقا للرسالة التي ارسلتها الحكومة اللبنانية الى الامم المتحدة مخالفة لمضمون الرسالة، لهذا كنت اقول هذا اعتداء على لبنان. وكان يفترض هذه الرسالة تكون قوتها القانونية أكبر ان توضع فيها الاحداثيات تبع الخط الذي وضعه الفريق المفاوض في الناقورة والتي تبنته الرسالة في اول بند جاء فيها، لذا هذا كان نقص. بالنسبة للشركة قالت جئنا لنقوم بعملنا في حقل كاريش ولدينا تطمينات.

العالم: من أين هذه التطمينات؟

ياسين: من التحليل، لإن الانسان اذا ما يملك الماديات يذهب الى التحليل، والتطمينات هناك ثلاث جهات تستطيع ان تعطيها، العدو الاسرائيلي يا اميركا يا لبنان.

اذا كان العدو الاسرائيلي قد أعطى تطمينات لهذه الباخرة بالمجئ دون مشاكل فهذا لا يوزن لبنان، لانه بالنتيجة بالنسبة للبنان هناك رسالة حسب مضمونها يعتبر هذا انتهاك للبنان، وبالتالي لبنان حر من هذه التطمينات.

ولا تعطي التطمينات الولايات المتحدة الاميركية ويفترض الوسيط الاميركي يعطي هذه التطمينات حسب المنطق، الوسيط الاميركي يستطيع ان يقول الحل الذي عمل عليه في لبنان هو بعيد عن حقل كاريش وبالتالي يمكنكم العمل في حقل كاريش.

او تلقى موافقة على العرض من الجانب اللبناني ان كاريش هو خيار جديد لها في النقاش، وبالتالي تكمن هنا موافقة لبنانية ضمنية على مجئ الباخرة.

نحن امام حقيقة ثابتة ان هذه الباخرة الان هي تتواجد فوق كاريش، مكان الباخرة شمال او جنوب خط 29 لا يعني شيء.

العالم : الخط 29 الذي تبناه الجيش اللبناني والفريق المفاوض الذي كنت تترأسه، هذا الخط رئاسة الجمهورية قالت ان هذا خط تفاوضي وضع لتحسين شروط التفاوض لنصل الى خط الحدودي 23، اليوم السؤال أصبح لدينا نوعين من المصطلحات خط حدودي وخط تفاوضي لو تشرح لنا هذا الموضوع والى اي مدى يؤثر هذا بتثبيت الحقوق؟

ياسين: هذا تلاعب على المصطلحات، لأنه لا يوجد هناك خط تفاوضي وخط حدودي، اذا هناك خط حدودي، الحدود مرسومة ومنتهية، اذا هناك خط حدودي مرسوم، اذن لاتنزع المفاوضات.

الدول المتخاصمة اذا لم تجد حل للحدود بينها، يذهب كل فريق وفقا للقانون الدولي ولقانون البحار لرسم خط يعتبره حدوده، ويضعه بالامم المتحدة، ويقول هذه حدودي، الفريق الاخر، يفعل نفس الشيء؛ لذا تصبح هناك منطقة متنازع عليها، كيف تحل هذه المنطقة المتنازع عليها، هناك عدة طرق منها الوساطة واخر شيء التحكيم، هناك مئة طريقة لحل هذا الموضوع.

نحن اخترنا الوساطة الاميركية بالمفاوضات الغير مباشرة لحل هذه المشكلة، اذن ان كان الخط حدودي او تفاوضي ماذا يتغير؟

ليس لدينا شيء باسم ان اذهب واجعل الخط المقتنع فيه وفقا للقوانيين الدولية في الامم المتحدة،وابدأ المفاوضات على هذا الخط او انطلاقا من هذا الخط، فتسمية الخط الحدودي او الخط التفاوضي هذا تضيع للجمهور.

من قال ان خط 23 خط حدودي، وضعنا حدود لبنان في الامم المتحدة، واتوا كل المبعوثين من قبل ليتفاوضوا عليها من اجل ايجاد حل، ولا مرة عرضوا خط 23 للبنان بانه خط حدودي للبنان.

الاحتلال الاسرائيلي وضع لنفسه خط حدودي ولوكان خاطيء، (هو خط رقم واحد) ، هل هذا يصبح حق لاسرائيل؟

العالم: نقطة رقم واحد الذي وافق عليها لبنان في عام 2007 كانت لترسيم الحدود مع قبرص ومن ثم تذرع به الاسرائيلي وبالموافقة اللبنانية اعلن عن هذا الخط...

ياسين: مئة بالمئة، الخط 23 رسمه الاسرائيلي عام 2009، وتبناه لبنان بخطأ لست ادري، أين مصدره لكن الاسرائيلي عندما رأى اننا اخترنا الخط الذي كنا جعلناه خط لحدود الحقول النفطية، طمع بذلك عندما رأى اللبناني لا يطالب بحقه وقبل بخط 23 والذي وضعناه حدود لحقولنا، طمع باخذ نقطة رقم واحد والمساحات بين 23.

بالمنطق السليم و بالتفكير، اخطاءنا يستفيد منها العدو وعلى طول هو ياخذ مساحات من لبنان.

العالم: ماهي اوراق القوة لدى لبنان، حتى شعر العدو ربما بضعف فيها؟

ياسين: نحن لدينا ملف تقني قانوني جدا قوي، ينطلق من قانون البحار ونقطة البرية البحرية التي هي رأس الناقورة اللبنانية، لان هناك اثنين رأس ناقورة، واحدة يعتبرها الاسرائيلي رأس الناقورة وافسح عنها بالمفاوضات لانه وفقا لبوليه نيوكومب تشرح اين نقطة رأس الناقورة وكيف الاستدالال عليها، وبعد منها في 49 لدينا احداثيات دقيقة جدا للنقطة "بي وان" التي تشرف على رأس الناقورة.

الاسرائيلي لديه رأس ناقورة تقع 30 مترا شمال رأس الناقورة الحقيقية، ومن أجل ان يضيع الفريق اللبناني، عمل ثلث للخريطة، لانها تترك البحر من رأس الناقورة وتتبع خط كنن حتى مركز الجمارك الفلسطينية.

عمل الاسرائيلي ثلث للخريطة ادار الخريطة بزاوية معينة لتبين ان هذا خط كنن وهذه احدى اللعاب التي كان يلعبونها.

ملف التقني القانوني جدا قوي، ومستندا على قانون البحار بالخط البحري، واتفقنا نحن مع العدو بوجود الوسيط انه ما هي قاعدة الترسيم واتفق الفريقين اننا نريد ان نرسم الحدود وفقا لقاعدة خط الوسط.

ماهو البرنامج الترسيم؟ هو كارس لانس ، اتفقنا نحن والطرف الثاني نحن سنرسم كارس لانس وهو قال ايضا يرسم كاريس لانس، يعني أن المبادئ الاساسية وهذا هو اتفاق الاطار. اتفاق الاطار تكلم على مبادئ عامة نحن عملنا شيء اسمه اتفاق الاطار بقلب الناقورة، من الذي يحكم المفاوضات، قلنا القانون و لا تقل لي السلاح ولا اقتصاد ولا اميركا ونفوذ اميركا بالمنطقة ولا مشاكل الغاز بالعالم، نحن نتكلم عن بالقانون.

العالم: اذا كان هذا القانون هو الذي يحكم المفاوضات بجلسات عدة اجريتموها بوساطة اميركية مع الوفد الممثل للعدو الاسرائيلي، لماذا وصلت الى طريق مسدود، ولماذا لم تستمر هذه المفاوضات؟

ياسين: لاننا وبكل صراحة بالقانون وبالتقني ملفنا متكامل وقوي جدا وعندما شعر الاميركي والاسرائيلي انه بالقانون والتقني لا مجال لهزيمة الوفد اللبناني ولمناقشة الوفد اللبناني والانتصار عليه بمواد قانونية بحته، لاننا كنا نحضر الملف بطريقة ممتازة والشباب الذين اشتغلوا على الملف من الفريق يشهد لهم.

وعندما راى الاميركي والاسرائيلي ان الملف وصل بهذا الشكل التي يشتغل عليه لبنان و ليس لديهم مصلحة يكملوا، لذا اصبح هدفهم الخطوط الموضوعة في الامم المتحدة وحشر لبنان ضمن 806.

وذهبت انا ووزير الخارجية اللبناني عند الرئيس نبيه بري، لنطالب بتعديل المرسوم الخط 29، وقال الوزير الخارجية لنسحب المرسوم وليس تعديله، وكأنه ليس موجود، ومن بعدها نرى ماذا نفعل ونعدله، وكان في ذلك الوقت رفض من الرئيس نبيه بري لانه لم يكن يريد ان يخرب المفاوضات، وقال لي اذا الاسرائيلي يريد خط 23 هل تقبل بهذا، قلت له عندما يفرض علي الاسرائيلي وقتها ارى ماذا افعل لكنني لم اقبل بخط 23 بهذه الطريقة.

اولا: الاسرائيلي لم يعرض هذا، ثانيا انا قبولي او رفضي لا يكن فقط من جانبي انا لان هذا موضوع لجنة، لجنة مرتبطة برئيس جمهورية ومجلس وزراء، الموضوع أكبر و نحن اصلا لازم نصل في النقاش بهذا المستوى.

نحن عندما ذهبنا الى المفاوضات ومن اجل ان ندافع ونقاتل من اجل خط 29، كانت لدينا جعبة اهداف ومصالح يجب ان تحقق بالمفاوضات، ولكن الأهم هناك خطوط حمر ممنوع ان نتخطاها، وهذه الخطوط تضعها السلطة السياسية.

عندما ذهبنا الى المفاوضات في تشرين عام 2020 الخط الاحمر لدينا كان هو الخط 23، ولن نفاوض تحت خط 23، وان كان غير ذلك نقلب الطاولة ونخرج، وهذا كان امر من الرئيس اللبناني.

كان هناك خطان احمران، اذا مباشر وغير مباشر وثبتنا بان تكون غير مباشر، والثاني التزامنا بـ68، بمعنى ان تخطت المفاوضات خط 23 نقلب الطاولة.

ولكن نحن بدأنا المفاوضات بتشرين، بعد اربعة أشهر ظهر لدينا حقل قانا، وظهرت امتدادات حقل قانا جنوب خط 23،هل تبقى الاهداف والمصالح كما كانت عليها من قبل.

في المفاوضات دائما تطرأ معطيات جديدة، لهذا السبب احتفظنا بالمادة الثالثة بمرسوم التعديل.

في المفاوضات تظهر معطيات جديدة لهذا تتغيير الاهداف والمصالح ومن ثم الخطوط الحمر ياما تزداد او تنقص.

العالم: بعد المستجدات وظهور حقل قانا اصبح الخط 23 مجحف بحق لبنان؟

ياسين: أكيد لانه اصبح هناك مصلحة ثانية وهي حماية حقل قانا، حتى لا يصبح حقل مشترك ويحصل للبنان كما حصل حقل افروديت المشترك بين "اسرائيل" وقبرص.

العالم: في الحقول المشترك هل اليوم بامكان اعتبار حقل كاريش هو حقل مشترك، طبعا حسب الدراسة التي اجريت من قبل الجيش اللبناني؟

ياسين: وفقا لدارسة الجيش وخط 29 حقل كاريش حقل مشترك ومتنازع عليه، لكن ليكن مشتركا يجب على الدولة اللبنانية تضع احداثيات بالامم المتحدة.

قال وزير الحرب الاسرائيلي المنصة تعمل خارج المنطقة المتنازع عليها، ونحن لن نتستخرج في المنطقة المتناوع عليها، فهم هذا الكلام في لبنان انه يشتغل خارج خط 29، المنطقة المتنازع عليها وفقا لمفهوم الكيان الصهيوني هي المنطقة بين نقطة واحد وخط 23، لان خط 29 بالنسبة للعدو الاسرائيلي ليس موجود، لذا يقول الاحتلال ان المنصة اليونانية تعمل في منطقة خارج المنطقة المتنازع عليها.

المشكلة في لبنان ان نعرف حقنا في خط 29 ولكن لم نضعه في الامم المتحدة وهناك اسباب وذرائع، ونريد ان نقنع الناس اننا نفاوض بين خط 23 وخط 29.

العالم: البعض يقول بان مسألة تعديل مرسوم 6433 وايذاعه للامم المتحدة لتثبيت حق لبنان في الخط 29 دونه الكثير من المخاطر، وهناك من يقول ما ان يتم تثبيت هذا الخط يصبح لبنان امام استفزاز كبير للاسرائيلي بشكل قد تكون هناك مواجهة عسكرية ويشن حرب على لبنان، ولبنان غير قادر على مثل هكذا مواجهة حسب ما يقولون، كيف ممكن ان ترد على هذه الوجهات من النظر؟

ياسين: أي عمل فيه مخاطر معينه يجب ان تؤحذ بعين الاعتبار، العدو الاسرائيلي لا يتفاجأ بخط 29 لانه يعرف هذا الخط حق لبناني، لان لديه مختصين بعلم البحار ويعرفون الحق اللبناني جيدا، ثاني شيء انهم يعرفون الحق اللبناني جيدا ويستغلون الضعف والغباء اللبناني من الاخطاء السابقة.

انا اذا اريد ان اضع هذا الخط بالامم المتحدة يجب ان اعمل حساب لكل المخاطر التي ممكن ان ترافقه، اذا كان يزجع الاميركي ويهدده أو يؤدي الى حرب، تفشل عملية المفاوضات او لا تفشل، هل يبقى ممنوعلا استخراج النفط والغاز فب لبنان او لا، هناك مخاطر يجب ان يحسب لها حساب.

العالم: هل هناك فعلا ارادة اميركية بمنع لبنان من استخراج النفط والغاز بمعزل عن ان كانت حقول متنازع عليها او غير متنازع عليها مع العدو الاسرائيلي؟

ياسين: لماذا ولا شركة بعروض "لماذا لم تتقدم اي شركة بعروض لجذب دروة التراخيص التي ستنتهي في 15\06\2022 لماذا، الان يوجد سوء للنفط والغاز بالعالم كبير جدا وفي لهفة عند كل الشركات تاتي للعمل لماذ لم تقدم اي شركة، لان هناك منع أميركي".

العالم : مالذي يهدف اليه الاميركي بمنع لبنان من لستخراج النفط والغاز؟

ياسين: للضغط على لبنان من اجل اعطاء "اسرائيل" ماتريده بعملية الترسيم ومن ثم تحل القصة".

العالم: ما الذي يريده الكيان الاسرائيلي من خلال عملية الترسيم وما هدف الاساسي؟

ياسين: قضم اكبر مساحات من المياهات اللبنانية، والوصول اذا استطاع لخط هوف الذي يعطيه مئة بالمئة لما يطلبه.

العالم: ماذا بعد، من خلال المفاوضات التي اجريت على اكثر من جولة هل كانت هناك مطالب خفية ربما بطلب التطبيع بشكل مباشر او غير مباشر؟

ياسين: كنا واضحين جدا من اول المفاوضات اننا لا نذهب الى اي مشروع آخر لا تطبيع ولا غير تطبيع، وكانوا يعرفون معنا ليس هناك مجال ينبث هذا الشيء، لان هذا موضوع اكبرمن فريق مفاوض.

العالم: طرح هذا الموضوع ولو خلف الكواليس؟

ياسين: من ثم حصلت معي حادثة وهذه لتكن من اسرار المفاوضات، عرفت انه هذا كان لبنان يريد ان نعطيه حقه الذي يطالب فيه في الامم المتحدة، يجب ان يدفع ثمن بالمقابل، وممكن ان يكون التطبيع احد من هذه الاثمان، لكن جوابي كان حازم ان هذا الموضوع لا يمكن ان يحصل في لبنان، واقصى ما ممكن ان تاخذونه من لبنان هو الاستقرار في المنطقة.

هذا موقف لبناني موحد بعدم الذهاب الى التطبيع مهما كلف الامر حتى لو فشلت المفاوضات.

العالم: نرجع الى ايذاع مرسوم 6433، قلت انه من المخاطر اشتعال حرب ربما عسكرية مع تل ابيب، هل تعتقد ان هذا سيناريو بعيد وماذا لو حصلت هل لدى لبنان قوة لمواجهة هذا السيناريو فيما لو فرض على لبنان؟

ياسين: اذا فرض على لبنان، لدى لبنان القوة على الدفاع عن نفسه، لبنان ولا مرة تعرض الى اعتداء وكان من الساكتين او يقبل ان يتعرض الى اعتداء و لايرده، التجربة واضحة ومعروفة.

العالم: هل تعتبر ضمن مكامن قوة لبنان وجود المقاومة التي اعلنت اكثر من مرة انها جاهزة لحماية هذه الحقوق؟

ياسين: بلا شك كل مكامن القوة في لبنان تستعمل لرد أي عدوان على لبنان، لا ادخل بالتسميات منعا بلاحراج، واحراج الدولة والاميركي وكل واحد.

كل مكامن القوة ماذا عندنا من قوة، انا شخص من الجنوب احمل السلاح في البيت، انا اول شخص احمل سلاحي وانزل على المعركة.

ليس فقط انا كل اللبنانيين حتى من اقصى الشمال الى الجنوب اذا تعرض للبنان الى اعتداء من هذا النوع كل سيهب للدفاع عن ارضه، هذا شيء مسلم في لبنان.

اكيد المقاومة والجيش وكل القوى الحية في الجنوب لن تسكت عن اي اعتداء.

الموضوع يكمن هنا هل سنجر الى حرب؟ انا برأي لا، استراتيجيا الجواب لا، ولسبب واحد، اولا لبنان ليش شيء نخسره لا يوجد لدينا شيء نخسره، الذين يردون الحرب على لبنان ماذا يدمرون حاملات النفط او آبار الغاز او معامل الكهرباء او المرافئ والمطارات التي تجلب مئات الملايين السياح، ماذا يملك لبنان لا يملك شيء.

الحرب في لبنان، الذي يتذكر حرب 2006 باول اسبوع خلصت جميع الاهداف الجوية للسلاج الجو الاسرائيلي، لان لبنان لايوجد فيه الكثير من الاهداف، اصبحوا يضربون نفس الجسر كل مرة ونفس الاهداف، لان لا يوجد في لبنان البنية التحتية الاستراتيجية التي يضعها العدو ويصبح يايستهدف هدف من بعد هدف، وفقا للافضل.

في المقابل ماذا عند العدو الاسرائيلي؟ استثمارات بالحقول النفط والغاز، ويوجد على امتداد الساحل الفلسطيني، مرافئ، مطارات في كل المحلات، السياحة المزدهره، مصانعهم، معاملهم انتاجهم، من الذي يوجد لديه اهداف تكون عرضة للخطر والاذية اكثر نحن او هم.

هل من الممكن "اسرائيل" تدخل بحرب غير محسوبة النتائج مع لبنان وتعرف ان لبنان سيرد، اكيد لن تدخل بحرب مع لبنان.

العالم: اذا كانت الاجوبة على المخاطر الاستراتيجية اتي طرحتها بتقديم هذه الدراسة اجبتم عنها وكانت مستوفية لشروطها، لماذا لغاية اليوم تتقاسع السلطة السياسية من تعديل هذا المرسوم وبالتالي تثبيت حق لبنان؟

ياسين: قبل ما تعدل السلطة السياسية المرسوم، ليقراؤوا الاستراتيجية ويناقشونها في مجلس الوزراء واذا اقتنعوا فيها، يذهبوا الى التعديل، واذا لم يقتنعوا فيها ليبينوا ماهي مصلحة لبنان ويعملوا فيها.

مشهود على اشهر من ناس عملهم ان يبنوا استراتيجيات واتقدمت وعرضت على فخامة الرئيس وعلى رئيس الحكومة وعلى الوزراء المختصين، كنا نأمل مناقشتها في مجلس الوزراء،

ولكن كل شيء فيه استراتيجية تدور حول نقطة استراتيجية واحدة، اذا لبنان يريد ان ياخذ حقه بموضع الترسيم ويعمل بلانس مع العدو الاسرائيلي بموضوع الغازو النفط، واذا لبنانى يريد ان يضمن ان يكون هناك تنقيب من الجهتين بطريقة سلسة، امنة ليس لديه خيار الا تعديل المرسوم، لسبب واحد، وهو ان الاسرائيلي في المسار الذي يسير فيه الان، وحقل كاريش خارج النزاع، اذا الرؤساء الثلاثة متفقين على ان خط 23 هو خط حدودي هذا يعني حقل كاريش خارج النزاع.

والضجة التي قاموا بها في اول ثلاثة ايام انا لا اعلم لماذا قاموا بها اذا كانوا مقتنعين ان الخط 23 من حق لبنان.

العالم: هل تعتقد ان السلطة السياسية سلمت ان خط 23 هو سقف التفاوض، وهذا هو حدود لبنان؟

ياسين: دعينا ننتظر حتى ياتي هوكسين ويطلع قرار اللبناني الموحد، وهناك اجتماع للرؤساء الثلاثة يوم السبت وان شاء الله سيخرجون بموقف موحد يحفظ حقوق لبنان، يبلغه لهوكسين.

العالم: بتقديرك هل اداء السلطة السياسية اليوم امام هذا الحدث وصول الباخرة النوايا الاسرائيلية بالشروع بانتاج النفط التصدير الى اوروبا، هل الاداء السياسي يرتقي لمستوى هذا الحدث؟

ياسين: الموضوع مر عليه ثلاثة ايام، انا برأي مازلنا بمرحلة استيعاب الصدمة، هم معهم الخبر بان الباخرة تاتي.

العالم: اي صدمة وانت تتحدث لم يتفاجأ احد؟

ياسين: صدمة ردة فعل الرأي العالم، هذه صدمة في لبنان، العمل الذي قمنا بتوعية الرأي العام وجد النتيجة عند وصول الباخرة، الان هم بمرحلة استيعاب الصدمة، اعتقد انا بالامس كانوا يحاولون ان يخرجوا من موضوع الصدمة وبدأت تظهر نواياهم ان خط 23 وبعد مدة سينعتوني بالاسم بان بسام ياسين كذاب، هذا كله مرحلة استيعاب مابعد الصدمة حتى يرجعوا يتماسكوا ويكون لديهم رأي موحد يسلموه لهوكسين، واتمنى ان يكون هذا الرأي لمصلحة لبنان مع اني اشك بهذا.

العالم: سيادة العميد قلت بانه المفاوضات وصلت الى طريق مسدود لان غلبناهم بالقانون وكانت حججنا القانوية كانت قوية بحيث لم يستطيعوا ان يكملوا هذه المفاوضات واخذوا يجادلون؟

ياسين: كل فريق فريق ظل متمسك بطرحه، لديك اثنين قوة القانون والحجة وصلابة الموقف.

العالم: اخذوا الموضع على مفاوضات سياسية لانهم فشلوا في المفاوضات القانوية والتقنية مع فريق وفدكم المفاوض، ما مخاطر المفاوضات السياسية والى اي مدى قد تؤدي فعلا الى خسارة لبنان جزء من حدوده؟

ياسين: بامنطق والعلم يفترض انه اذا كان هناك مسار تقني قانوني يجب ان يواكبه مسار سياسي، لان في اي مرحلة المسار النتقني القانوني يتعثر ياتي الحل السياسي يكون متماشي معه لمواكبة عملية المفاوضات، حتى اذا الفرق القانوينة والتقنية انحشرت في زاوية معينة ياتي الموقف السياسي لحلحلة عقدة معينة في المفاوضات، لكن في المفاوضات ولو خمس جولات نحن بقينا بنفس المكان، لبنان يريد خط 29 واميركا و"اسرائيل" حشروا لبنان في 68 لم يتغير شيء، لم يكن محل تدخل فيه السياسية لتقرب وجهتين النظر، لان الفريق المفاوض اللبناني كان واضح جدا.

اذا تحشرونا في 68، خط 23 خطكم الاسرائيلي وهذا نحن لا نستطيع ان ندافع عنه لانه خط ساقط بالقانون، ولان الخط واحد ساقط بالقانون وخط 23 ساقط بالقانون سنذهب على او خط قانوني وهو خط هوف، ويكون لبنان اعطى العدو مئة بالمئة، مايريده، لذا نحن لم نكن بهذا الوارد.

كنا نطالب بالنقاش باي خط جنوب الخط 23 وهناك الكثير من الخطوط حتى نصل الى خطنا القانوني القوي والصلب والمبني على خط الوسط وهو قوتنا فوق خط 29.

العالم: هذا الخط تبناه قائد الجيش الجنرال جوزيف عون، اليوم اذا الاميركي قادر على ممارسة الضغوط على السلطة السياسية الم يكن قادرا بلاصل بممارسة الضغوط على قائد الجيش للتنازل او التراجع عن الموقف الصلب الذي تمسكتم به؟

ياسين: كان مطلوب من قيادة الجيش اعداد دراسة تقنية قانونية، الدراسة التقنية القانوينة هل ممكن ان نعمل اكثر من دراسة وفقا لرأي كل احد يريد، او هي دراسة واحدة، فكيف يستطيع ان يضغط الاميركي على قائد الجيش ان غير دراستك التقنية والقانونية.

لا قائد الجيش و يستطيع ان يفعلها و لا الاميركان يتجرأ وا ان يطلبوها بهذه الطريقة واكيد نحن لا نسكت عنها.

العالم: لهذا دهب لبنان الى المفاوضات السياسية لانها تسهل ربما، فيها التنازلات؟

ياسين: "مئة بالمئة، لكنني كنت اتمنى مع المفاوضات السياسية يظل الجانب التقني القانوني ليقويها، لان اي حل سياسي لا يرتكز على مرتكزات قانونية وتقنية صحيحة سيسقط، وليسمعوا الرؤساء الثلاثة اذا الخط لا يطلع من نقطة رأس الناقورة غير مقبول للبنان، لان من يتنازل بالبر هناك مشكلة، نقطة رأس الناقورة نقطة مفصلية ومهمة وخطرة جدا على العدو الاسرائيلي ونقطة قوة للبنان، هل ستتنازلون عنها.

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