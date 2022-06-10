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إثيوبيا تبدي استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان

إثيوبيا تبدي استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال سيليشي بيكيلي، المفاوض الإثيوبي السابق بشأن سد النهضة والسفير الحالي لدى الولايات المتحدة، إن بلاده على استعداد لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد.

العالم - افريقيا

وذكر بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية إن تصريحات السفير تسلط الضوء على "اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي".

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية، دينا مفتي، للصحفيين إن ملء السد للمرة الثالثة سيتم في موعده هذا العام، مضيفا: "قلنا منذ بدء بناء السد أن المحادثات الثلاثية ستستمر".

وهذا السد الذي سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، من المتوقع أن يوفر الكهرباء لملايين الإثيوبيين.

فشلت عدة جولات سابقة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وتخشى مصر أن يؤدي الملء السريع للسد إلى تقليص حصتها من مياه نهر النيل، وتسعى إلى ابرام اتفاق قانوني ملزم في حالة حدوث نزاع.

أعلنت إثيوبيا في فبراير أنها بدأت في إنتاج الكهرباء من السد.

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