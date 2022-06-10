الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن: القوى التي تقف خلف هجوم الكابيتول "لا تزال تنشط اليوم"

بايدن: القوى التي تقف خلف هجوم الكابيتول
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن القوى التي تقف وراء الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير 2021 لا تزال تمثل خطرا على الديمقراطية.

العالم-الامريكيتان

وقال بايدن في كلمة له بمدينة لوس أنجلوس، حيث تعقد قمة الأمريكتين يوم الجمعة، إنه "من المهم للشعب الأمريكي أن يفهم ما حدث في الحقيقة، وأن يدرك أن نفس القوى التي كانت تسببت بأحداث 6 يناير لا تزال ناشطة اليوم".

وكان رئيس لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول التابعة للكونغرس الأمريكي، النائب الديمقراطي بيني تومبسون قد أعلن الخميس أثناء تقديمه أولى الخلاصات التي توصل إليها التحقيق، إن "المؤامرة" التي كانت وراء الهجوم على الكابيتول تشكل "تهديدا مستمرا" على الديمقراطية في الولايات المتحدة.

يذكر أن اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 6 يناير 2021 أسفر عن سقوط عدة قتلى، وهو جرى في اليوم الذي كان من المقرر أن يجتمع فيه أعضاء الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي رفض ترامب الاعتراف بهزيمته فيها.

روابط ذات صلة

13 منظمة حقوقية دولية: زيارة بايدن المحتملة للسعودية توفر رعاية للقمع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن: القوى التي تقف خلف هجوم الكابيتول "لا تزال تنشط اليوم"

رئيس الاتحاد الافريقي يقول إنه راض عن نتائج المحادثة مع بوتين

ايران ونيجيريا في مسير تطوير العلاقات النفطية

بالفيديو.. مادورو: للثورة الاسلامية في ايران دور في التقارب الحاصل بين طهران وكركاس

الحدود اللبنانية البحرية واحتمالات التصعيد

واشنطن: العقوبات ضد روسيا سيكون لها ثمن وآثار جانبية على من فرضها!