القوات العراقية تصد هجوما لإرهابيي "داعش" في ديالى

العالم-العراق

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني عراقي أن "القوات الأمنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الإرهابي في محافظة ديالى".

بينما نقلت "منصة الرصد الإلكترونية"، عن مصدر أمني أن جنديا أصيب "بتعرض شنه عناصر داعش على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير- الفرقة الأولى من الجيش العراقي في حي التجنيد في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

وأشار إلى أن "قوات الجيش اشتبكت مع المهاجمين وتصدت للتعرض ولم تعرف الحصيلة النهائية للهجوم حتى الآن".

وتتعرض مناطق ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب قربها من تلال حمرين معقل التنظيمات الإرهابية.