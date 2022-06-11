الشيخ عيسى قاسم للنظام البحريني: أريحوا الناس عن انتخاباتكم

العالم - البحرين

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

إذا كانت الانتخاباتُ -كما هو الظاهرُ لحدّ الآن- من أجل مجلسٍ نيابيٍّ عن الحكمِ لا عن الشعبِ، على حدّ المجلس القائم للاستعانة به على استمرار سياستها الانفراديّة الجائرة، فلماذا الضجيجُ والنفقاتُ والمغالطاتُ المكشوفةُ والخداعُ بلا جدوى؟

أريحوا النَّاسَ عن انتخاباتِكم، واحتفظوا بنفقاتِها لأغراضِكم الذاتيّة الخاصّة، وأعلِنوا دورةً جديدةً للمجلس الحاليّ، وإنْ شئتُم فعيِّنوا مجلسًا من مثله بلا متاعب.

أمّا إذا زعمتم بأنَّ الانتخابات حسب تخطيطكم لصالح الشعب فأنتم أوّل من يعلم بعدم الصدقيّة مطلقاً لهذا الزعم.

عيسى أحمد قاسم

٨ يونيو ٢٠٢٢