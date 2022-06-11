المغرب يبحث سبل تطوير التعاون الأمني مع المانيا

العالم - المغرب

كما ناقش الطرفان، تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن المغربي، إن اللقاء جرى على هامش زيارة عمل التي يقوم بها المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية على رأس وفد أمني كبير للمغرب.

وأكد المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية، أن هذا اللقاء يجسّد رغبة السلطات الألمانية في تطوير التعاون الأمني مع المغرب، كما أنه يشكل محطة للارتقاء بالشراكة الأمنية الثنائية على أسس متينة قوامها المصداقية والثقة والمصلحة المشتركة.

وأشاد بالدور البارز الذي تضطلع به المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، مثمنا المعلومات التي قدمتها المصالح الأمنية المغربية في وقت سابق لألمانيا بخصوص التهديدات المرتبطة بالخطر الإرهابي.

ومن جانبه، أكد المدير العام للأمن المغربي، عبد اللطيف حموشي على أهمية التعاون الأمني الدولي لتحييد المخاطر المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدا على استعدادالسلطات الامنية المغربية في المشاركة لتطوير هذا التعاون، بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار، وتحقيق التصدي الحازم لمختلف التهديدات والمخاطر الإجرامية.

واشار البيان إلى أن اللقاء، الذي جمع المسؤلان الأمنيان في المغرب والمانيا في سياق الرغبة المشتركة في الدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين ليشمل مجالات أوسع، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، فضلا عن تطوير سبل وآليات أكثر مرونة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب على النحو الذي يحقق الفعالية في عمليات التعاون الثنائي في المجال الأمني.