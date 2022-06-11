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إيران وفنزويلا توقعان وثيقة تعاون شاملة لمدة 20 عاما

إيران وفنزويلا توقعان وثيقة تعاون شاملة لمدة 20 عاما
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

وقع رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو على وثيقة تعاون استراتيجي شامل لمدة 20 عاما اليوم السبت في طهران.

العالم - ايران

ووقعت إيران وفنزويلا بالإضافة إلى وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل لمدة 20 عامًا، وثائق اخرى للتعاون في المجال السياسي والثقافي والسياحي والاقتصادي والنفطي والبتروكيماوي.

وعقب مراسم التوقيع، شارك رئيسي ومادورو في مؤتمر صحفي مشترك.

ووصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إيران أمس الجمعه على رأس وفد رفيع المستوى وجرت مراسم استقباله صباح اليوم السبت رسميًا بحضور رئيس الجمهورية في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي.

وسيعقد رئيسا إيران وفنزويلا اجتماعا مشتركا للوفود رفيعة المستوى بعد المحادثات.

وسيرافق وزراء الخارجية والزراعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والنقل والسياحة الفنزويليين نيكولاس مادورو في زيارته لايران.

وقال الرئيس الفنزويلي في أول مقابلة له مع فضائية "هیسبان تي في" الايرانية الناطقة بالاسبانية مساء امس الجمعة إنه سيلتقي اليوم بنظيره الايراني لمناقشة الخطط والاستراتيجيات المشتركة للسنوات العشر القادمة في إطار خارطة التعاون بين البلدين.

يذكر ان وزير النفط الايراني جواد أوجي زار كاراكاس في 4 مايو / أيار الماضي واجتمع مع مادورو لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون في قضايا الطاقة.

كما بحث اوجي في زيارته الى فنزويلا العلاقات التجارية مع نظيره الفنزويلي طارق العيسمي.

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