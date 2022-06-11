المقاومة الفلسطينية: تجربة جنين الناجحة في المقاومة تمتد لباقي مدن الضفة

العالم - فلسطين

وأوضح صوافطة، في تصريح صحفي، أن الساحة في الضفة الغربية تشهد حالة من المقاومة والمواجهة المتصاعدة مع المحتل في الشهور الأخيرة.



وأكد أنَّ استمرار العدو في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، واقتحام المسجد الأقصى، وعمليات الاعتقال والاغتيال والمطاردة، والاستيطان تضع الشعب الفلسطيني أمام خيار واحد؛ وهو الصمود ومقاومة المحتل بكل ما أوتي من قوة حتى التحرير.



وشدد على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن له أن يستسلم أو يرفع الراية البيضاء، وسيبقى يقاوم الاحتلال.



وطالب صوافطة السلطة في رام الله بأن تكون قريبة من هموم الشعب الفلسطيني، وأن توقف سياسة تكميم الأفواه والملاحقات والاعتقالات الأمنية وملاحقة مواكب الشهداء والأسرى المحررين.



وأوضح أنه لا يمكن عزل اعتداءات أمن السلطة على طلبة الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح، عن الفوز الذي حققته الكتلة في انتخابات جامعة بيرزيت.



وأشار إلى أن السلطة تعيش في ظروف صعبة، ولا يوجد أي أفق سياسي أمامها، كما أن الحالة الأمنية والاقتصادية بالضفة في انهيار مستمر.