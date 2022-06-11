السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢
١٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الفلسطينية: تجربة جنين الناجحة في المقاومة تمتد لباقي مدن الضفة

المقاومة الفلسطينية: تجربة جنين الناجحة في المقاومة تمتد لباقي مدن الضفة
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة حماس نادر صوافطة: إن تجربة جنين في المقاومة أثبتت نجاحها، وهي في حالة امتداد لباقي مدن الضفة الغربية وبلداتها.

العالم - فلسطين

وأوضح صوافطة، في تصريح صحفي، أن الساحة في الضفة الغربية تشهد حالة من المقاومة والمواجهة المتصاعدة مع المحتل في الشهور الأخيرة.

وأكد أنَّ استمرار العدو في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، واقتحام المسجد الأقصى، وعمليات الاعتقال والاغتيال والمطاردة، والاستيطان تضع الشعب الفلسطيني أمام خيار واحد؛ وهو الصمود ومقاومة المحتل بكل ما أوتي من قوة حتى التحرير.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن له أن يستسلم أو يرفع الراية البيضاء، وسيبقى يقاوم الاحتلال.

وطالب صوافطة السلطة في رام الله بأن تكون قريبة من هموم الشعب الفلسطيني، وأن توقف سياسة تكميم الأفواه والملاحقات والاعتقالات الأمنية وملاحقة مواكب الشهداء والأسرى المحررين.

وأوضح أنه لا يمكن عزل اعتداءات أمن السلطة على طلبة الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح، عن الفوز الذي حققته الكتلة في انتخابات جامعة بيرزيت.

وأشار إلى أن السلطة تعيش في ظروف صعبة، ولا يوجد أي أفق سياسي أمامها، كما أن الحالة الأمنية والاقتصادية بالضفة في انهيار مستمر.

روابط ذات صلة

فلسطين تسلم المحكمة الجنائية الدولية نتائج التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة

أميرعبداللهيان: طالبونا بوقف دعم فلسطين والاعتراف بـ'اسرائيل' لتخفيف الضغط على ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الوسيط الأميركي يزور لبنان لاستئناف التفاوض في ترسيم الحدود البحرية مع الإحتلال

"حماس" و"الجبهة الشعبية" تدينان العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. واقع الكيان والتهديد الاكبر من داخله..

مصر تسير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

كوريا الجنوبية تدعو الصين إلى القيام بدور بناء لتشجيع كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي

المقاومة الفلسطينية: تجربة جنين الناجحة في المقاومة تمتد لباقي مدن الضفة