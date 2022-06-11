حكومة الإحتلال على حافة الهاوية

العالم - البوصلة

رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، قال ان حكومته على حافة الانهيار، فيما يشير المراقبون الى ان الحكومة الإسرائيلية شبه ساقطة، وأن المسألة لا تحتاج سوى لأيام، أو أسابيع بالحد الأقصى.



وكانت قد فشلت حكومة نفتالي بينت في تمديد قانون انظمة الطوارئ الذي يطبقه الاحتلال في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967.

وينص القانون على تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة. ويعتبر قانون انظمة الطواريء قانونا عنصريا بحتا حيث يتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفق انظمة ولوائح تختلف تماما عن التعامل مع المستوطنين الذين يسكنون ذات الجغرافيا.

وأكد مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي، بأنه لن تستطيع حكومة الاحتلال اعادة تمرير قانون المستوطنات لافتقارها للاغلبية في الكنيست الاسرائيلي منوها الى أن حكومة بينت يمكن ان تسقط اذا ما تم التصويت بالثقة عليها في الكنيست.

ونوّه مراسلنا الى ان هناك من يعتقد ان نتنياهو ينبغي ان يكون موجودا في حكومة قادمة، مشيرا الى أن بنيامين نتنياهو بالنسبة للفلسطينيين هو مجرم ولا يختلف عن غيره من الساسة الاسرائيليين لكنه قوي بالنسبة للاسرائيليين.

في حين أشار ضيف البرنامج عصمت منصور الخبير في الشؤون الاسرائيلية من رام الله الى أن المستوطنين توصلوا الى قناعة ان ضرر حكومة بينت اكثر من ضرر عدم تمرير قانون الاستيطان مشيرا الى أن ما يبقي حكومة نفتالي بينت حتى الآن هو الخوف من مجيء نتنياهو وان حكومة بينت ربما تنهار اذا ما اعيد التصويت على قانون الاستيطان.

وشدد منصور على أن انهيار حكومة بينت هو مسألة وقت مشيرا الى أنه اذا سقطت حكومة بينت بحجب الثقة فسيتم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة وانه من المرجح ان يسقط نتنياهو حكومة بينت والذهاب الى انتخابات.

وأوضح منصور ان اليمين الاسرائيلي لا يصدق ان رفض نتنياهو هو بسبب قضايا فساد وانما يعتقد انه نتيجة مؤامرة وان حكومة بينت عاجزة بسبب تركيبتها.

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