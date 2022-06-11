بن حبتور: قوى العدوان تستغل جزر اليمن لمصالح الصهاينة والأمريكان

العالم- اليمن

وأشار بن حبتور خلال لقائه اليوم السبت، محافظي عدن طارق سلام والمهرة القعطبي علي حسين الفرجي، إلى أن دولتي الاحتلال تعملان بكل وسيلة من أجل إطالة أمد وجودهما في نهب ثروات اليمن ومقدراته واستغلال جزره وسواحله لمصالح الصهاينة والأمريكان والبريطانيين.

وشدد على أن اليمن بسجله النضالي المشرف وتاريخه المقاوم للغزاة والمحتلين قادر على طرد المحتلين الجدد وضمان أمنه وسيادته وسلامة ووحدة أراضيه.

وركز اللقاء على الأوضاع في المحافظات الجنوبية المحتلة، في ظل استمرار الاختلاف والنزاع بين العملاء والمرتزقة بفصائلهما المتعددة وتأثير ذلك على الوضع الأمني والخدمي فيها وتداعياته الكارثية على المواطنين.

وتطرق اللقاء إلى محاولة الأطراف العميلة التغطية على الخلاف القائم، باختلاق الإشكاليات الأمنية وآخرها إحراق عدد من المشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء في عدن للتغطية على عمليات سرقة الكميات المخصصة لتشغيل الكهرباء وقطاع الخدمات بشكل عام.

وتناول اللقاء عمليات التجنيد وحشد القوات العسكرية الذي يشير بوضوح إلى قرب حدوث نزاع مسلح مرتقب من ناحية وعدّ العدة لاستمرار نهجهم العدائي ضد الشعب اليمني وفقاً لإملاءات تحالف العدوان من ناحية أخرى.