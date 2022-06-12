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المستشار الألماني يعتزم زيارة كييف

المستشار الألماني يعتزم زيارة كييف
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن المستشار أولاف شولتز يعتزم زيارة العاصمة الأوكرانية كييف.

العالم-اوروبا

وذكرت الصحيفة أن "هناك خططا محددة للرحلة، مشيرة إلى أن رئيسين أجنبيين آخرين سيزوران كييف مع شولتز".

يذكر أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أجرى الشهر الماضي، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ناقش خلالها الجانبان "سوء فهم من الماضي".

وكان شولتز قد أعلن يوم الاثنين الماضي رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وعلق شولتز خلال مقابلة خاصة مع قناة " ZDF" الألمانية عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرا أن "ما حدث أمرا مهما للغاية".

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