شاهد.. القرار المعادي لايران يثير غضب النشطاء

العالم - ايران

واکد رئيس الجمهورية الایراني اية الله ابراهيم رئيسي في معرض اشارته الى اصدار قرار معادي لايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اننا لن نتراجع عن مواقفنا ولو خطوة واحدة لان اصدار مثل هذه القرارات لم يجدي نفعا ولم يحقق اهدافها.

وغرد مهرداد خليلي حول هذا الموضوع کاتباً:"التصعيد النووي قد بدأ وجميع الخيارات جاهزة أمام طهران التي لا تزال تؤيد الحل الدبلوماسي لكنها لا تقبل بأي خطوة استفزازية من الطرف الآخر.. الأيام المقبلة لن تكون سهلة فيما يخص الملف النووي الإيراني.. على الدول الغربية ان تختار بين الدبلوماسية والتوتر".

اما خليل نصر الله فغرد حول الموضوع:"الأوروبيون وأميركا استفزوا طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فبادرتهم بإجراءات أولية قد تأخذ منحى تصاعديا. رد طهران السريع دفعهم إلى إصدار بيان يحث طهران علی "وقف التصعيد النووي" والعودة للاتفاق. طهران لم تنسحب لتعود، ومن سيس عمل وكالة الطاقة عليه أن يعود عن خطواته التصعيدية.

واما محمد صالح صدقيان فغرد:"رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي يقول ركبنا أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم وبدأنا ضخ غاز اليورانيوم داخلها وسنعلن إجراءات أخرى ردا على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية السياسي وغير قانوني وسنقبل مفتشي وكالة الطاقة الذرية وفق ضوابط محددة لمراقبة أنشطتنا".