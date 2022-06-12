الصين تعلن إحراز تقدم 'مثير للإعجاب' في تطوير أسلحة نووية جديدة

العالم - أسيا والباسفيك

وردا على سؤال تلقاه في قمة "حوار شانغري-لا" الأمنية في سنغافورة حول تقارير العام الماضي بشأن بناء أكثر من 100 صومعة صواريخ نووية جديدة في شرق الصين، قال فنغي إن الصين "اتبعت دائما مسارا مناسبا لتطوير القدرات النووية لحماية بلادنا"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

وأضاف أن "الأسلحة النووية التي عُرضت في العرض العسكري لعام 2019 في بكين للاحتفال بالعيد الوطني الـ70 تم تشغيلها، ولكن الصين لا تشارك في سباق تسلح، وتطوير الصين للأسلحة النووية مناسب للعصر، والسير على طريق نووي".

وأشار وزير الدفاع الصيني إلى أن "الصين طورت قدراتها لأكثر من 5 عقود، وإنه من العدل أن نقول إنه كان هناك تقدم مثير للإعجاب".

وقال: "اسمحوا لي أن أكون صريحا، إن سياسة الصين بشأن الطاقة النووية ثابتة، نحن نستخدمها للدفاع عن النفس، ولن نكون أول من يستخدم الطاقة النووية، ونحن نطور القدرات النووية بهدف نهائي هو القضاء على الأسلحة النووية".

وتابع: "نحن نطور القدرات النووية لحماية العمل السلمي الجاد للشعب الصيني ولحماية بلادنا من ويلات الحرب، وخاصة الحرب النووية".

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية، العام الماضي، التعزيز النووي الصيني بالقلق، وقالت إنه يبدو أن بكين تنحرف عن عقود من الاستراتيجية النووية القائمة على الحد الأدنى من الردع، ودعت الصين إلى التعامل معها "بشأن تدابير عملية للحد من مخاطر زعزعة استقرار سباقات التسلح".