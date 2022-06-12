شاهد.. خوف الاحتلال من رد حزب الله على انتهاكه لحدود لبنان البحرية

العالم - لبنان

وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان إرسال كيان الاحتلال الاسرائيلي سفينة تنقيب عن الغاز إلى منطقة ترسيم الحدود بمثابة اعتداء على لبنان. وكان حزب الله أكّد استعداده لاتخاذ إجراءات "بما في ذلك القوة"، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها، بمجرد أن "تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدود لبنان البحرية".

وغرد عصام حول هذا الموضوع:"غواصات!!! قطع بحرية!!! قبة حديدية!!! لحماية السفينة الموكلة بالحفر في حقل كاريش هذا إن دلَّ على شيئ إنما يدل على خوف العدو وإن غداً لناظره لقريب".

اما نورا مظلوم فكتبت:" اكثر مرة بيحكي السيد بهدوء، واكثر مرة بيكون هدوءه مرعب.. تهديد عظيم مع سكينة أعظم".

وعلقت فاطمة:" ان أمامكم فرصة يا صهاينة لتفروا، قالها صادق الوعد اهربوا من كاريش قبل أن تنهال عليكم صواريخ المقاومة لأنها زوالكم".