بيان للسيد الصدر بذكرى تأسيس الحشد الشعبي.. ما مضمونه؟

العالم - العراق

ونشر "وزير القائد" (صالح محمد العراقي) المقرب من مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بيانا للأخير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بذكرى إطلاق المرجعية الدينية العليا في العراق فتوى الجهاد الكفائي" التي دعت العراقيين القادرين على حمل السلاح للإنخراط في القوات الامنية للدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بعد اجتياحه مساحة تُقدر بثلثي العراق في أواسط العام 2014.

وتأسس الحشد الشعبي في حزيران 2014 بموجب الجهاد الكفائي، حيث اضطلع بدور حيوي وبارز في عمليات محاربة "داعش" ودحره من المدن العراقية وتحريرها من دنس الإرهاب.

وفيما يلي نص بيان مقتدى الصدر: