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بيان للسيد الصدر بذكرى تأسيس الحشد الشعبي.. ما مضمونه؟

بيان للسيد الصدر بذكرى تأسيس الحشد الشعبي.. ما مضمونه؟
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أثنى زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، على فتوى المرجعية العليا بتأسيس الحشد الشعبي، وأعرب عن احترامه ومحبته لمجاهدي الحشد وإلى جرحاه وشهدائه الذين ضحّوا من أجل وطنهم يداً بيد مع القوات الأمنية.

العالم - العراق

ونشر "وزير القائد" (صالح محمد العراقي) المقرب من مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بيانا للأخير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بذكرى إطلاق المرجعية الدينية العليا في العراق فتوى الجهاد الكفائي" التي دعت العراقيين القادرين على حمل السلاح للإنخراط في القوات الامنية للدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بعد اجتياحه مساحة تُقدر بثلثي العراق في أواسط العام 2014.

وتأسس الحشد الشعبي في حزيران 2014 بموجب الجهاد الكفائي، حيث اضطلع بدور حيوي وبارز في عمليات محاربة "داعش" ودحره من المدن العراقية وتحريرها من دنس الإرهاب.

وفيما يلي نص بيان مقتدى الصدر:

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بيان للسيد الصدر بذكرى تأسيس الحشد الشعبي.. ما مضمونه؟

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