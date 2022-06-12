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الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخص واحد بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخص واحد بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأحد الى 141 الفا و350 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 160 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و233 الفا و688 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 58 الف و 972 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و442 الف و991 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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