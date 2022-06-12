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المركزي الإيراني نحو زيادة طرح النقد الأجنبي في سوق الصرف

المركزي الإيراني نحو زيادة طرح النقد الأجنبي في سوق الصرف
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، اعتزام البنك زيادة عرض النقد الأجنبي في سوق الصرف المحلية.

العالم - ايران

وأوضح علي صالح آبادي على هامش اجتماع مع الصرافين اليوم الاحد، بأنه تم الاتفاق مع مكاتب الصيرفة على زيادة عرض النقد الأجنبي في السوق وتسهيل اللوائح المتعلقة بالطلب.

وأشار أن الأيام القادمة ستشهد أحداثاً ايجابية، وارتفاعا بالتعاملات بهدف تغطية الاحتياجات الواقعية.

ولفت محافظ المركزي إلى أن إيرادات العملة الأجنبية في وضعية جيدة من ناحية النقد والحوالات، وثمة إمكانية لفرض تعادل جديد بالسوق، حيث يتم متابعة هذه السياسة.

وأستطرد صالح آبادي أنه ومنذ بدء السنة المالية 20 مارس/آذار 2022، بلغت معاملات حوالات النقد الأجنبي 8.1 مليار دولار مصدرها معروض عملة المصدرين النفطيين وغير النفطيين، صعودا عن 4.6 مليار دولار المحققة في السنة السابقة.

ونوه إلى طرح حوالات بقيمة 200 إلى 300 مليون دولار في السوق يوميا ما يعكس تخطى العرض الطلب.

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المركزي الإيراني نحو زيادة طرح النقد الأجنبي في سوق الصرف

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