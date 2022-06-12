الخطوط الجوية السورية توضح إجراءات معالجة التذاكر المحجوزة خلال فترة تعليق الرحلات

العالم - سوريا

وكانت وزارة النقل السورية أعلنت أمس الأول أنه تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي حتى إشعار آخر نتيجة خروج مهابط الطائرات عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية للمطار فجر يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت وزارة النقل في بيان لها أن الخطوط الجوية السورية تتوجه بالاعتذار للمسافرين على الخطوط السورية لتعليق الرحلات جراء ذلك مبينةً أنها ستقوم بمعالجة مسألة التذاكر وفق التالي “سيتم قبول الحجز على نفس الدرجة السعرية ودون تحصيل أي فارق سعري وذلك تبعاً لإمكانية الحجز المتوافرة على الرحلات المبرمجة ما بعد تاريخ إعلان إعادة التشغيل كما يسمح بإعادة القيمة المالية نقداً وبغض النظر عن حالات التقييد بمنع إعادة القيمة إن وجدت” حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

وبالنسبة للتذاكر المستخدم منها مقطع واحد ذكر البيان أنه ستعاد قيمة المقطع الثاني على الرحلات الملغاة وفقاً للقيمة السعرية المدرجة في نظام الحجز وبغض النظر عن مبدأ إعادة القيمة وفق الآلية المتبعة (اقتطاع سعر أو دبليو من سعر آر تي) كما يعفى المسافرون من أجور الخدمات المطبقة “تغيير حجز.. تخلف عن السفر.. إعادة القيمة”.

وأضاف البيان: أنه سيتم تعويض تكلفة فحص “بي سي آر” السلبية للمسافرين الذين لم يبلغوا بإلغاء الرحلات ضمن المدد الزمنية المقررة لإجراء الفحص لبلد المقصد وذلك بعد التقدم بالثبوتيات اللازمة أصولاً.

وطالب البيان مكاتب السياحة والسفر بإبلاغ المسافرين الذين لديهم رحلات متابعة “ترانزيت” بالوضع الراهن وتقديم التسهيلات الممكنة.