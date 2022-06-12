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إعتصام في الناقورة: التشبث بحق لبنان بمياهه وثروته وكل حبة من ترابه

إعتصام في الناقورة: التشبث بحق لبنان بمياهه وثروته وكل حبة من ترابه
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعتصم اليوم الاحد عدد من اللبنانيين في منطقة الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية و شدد المعتصمين على حق لبنان بمياهه وثروته و كل حبة من ترابه.

العالم ـ لبنان

وشارك وفد مشترك من المؤتمر الشعبي اللبناني وهيئة أبناء العرقوب برئاسة فواز الحسامي، في الاعتصام وشدد حسامي، على "التمسك بحقنا في مياهنا وثرواتنا البحرية، كما ناضلنا منذ أكثر من أربعين عاما لتثبيت حقنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ودفعنا أغلى التضحيات وما زلنا، من أجل تحرير مزارعنا وتلالنا وكل شبر من أرضنا التي ما زالت محتلة من العدو الصهيوني".

وطالب المسؤولين بـ"ضرورة اتخاذ الموقف الشجاع الذي يوحد اللبنانيين والمتمثل بتعديل المرسوم 6433 ليشمل الخط 29، ويؤكد حق لبنان بمياهه وثروته، وإيداع هذا المرسوم لدى الأمم المتحدة، ومعاودة التفاوض غير المباشر لتثبيت هذا الحق لأننا نرفض الترسيم البحري والبري الذي تم مع دولة فلسطين العام 1923 بموجب اتفاق بوليه - نيو كومب قبل نشوء الكيان المحتل".

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