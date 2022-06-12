بالفيديو.. وزير الخارجية الإيراني: نتصدى باقتدار للأطماع الأجنبية

العالم – ايران

أمير عبد اللهيان أشار في تصريح إلى أن إيران قدمت مبادرات وأفكار وعملت على أساسها في مواجهة السلوك المبني على منطق الطرف الآخر معرباً عن أمله بأن يبقى اقتدار البلاد ومطالب وتوقعات الشعب الإيراني في سلسلة الإجراءات المتخذة لإعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي

مجلس الشورى الإسلامي نددَ من جهته بقرارِ الدولِ الغربية في مجلسِ حكامِ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقدَ طهران بدعوى عدمِ تعاونِها وذلك في بيان وقّعَهُ مئتان وستون نائباً، حيث انتقدَ البيان المديرَ العام للوكالة، معتبراً قرارَ مجلسِ المحافظين بأن دليل على سلوكٍ سياسي وغيرِ فني، وأنه يأتي في اطارِ تحقيقِ أهدافِ الولاياتِ المتحدة والكيانِ الإسرائيلي.

وكان وزيرُ الخارجية الإيراني وصف خلال إتصال هاتفي بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش سلوكَ الولاياتِ المتحدة والترويكا الأوروبية بشأنِ قرارِ مجلسِ محافظي الوكالة الذرية بالمُتسرِّع والمُسيَّس فيما اعتبر غوتيريش من جانبه إنّ قرارَ الوكالة كانَ مجردَ توصية، داعياً الى مواصلةِ محادثاتِ فيينا.

في السياق.. لازال كيان الإحتلال الإسرائيلي يبذل جهوداً محموماً لعرقلة عملية إعادة محادثات فيينا إلى مسارها الصحيح.. حيث طالب رئيس وزراء الكيان نيفتالي بينت الذي يعيش أزمة داخلية متفاقمة ما سماه بالمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم مع إيران زاعماً أن طهران تقترب بشكل ملحوظ وخطير من إستكمال برنامجها النووي وإنها تقوم بتخصيب اليورانيوم بمعدلات غير مسبوقة بهدف الاقتراب والحصول على اسلحة نووية .

هذا بينما أكدت إيران وعلى لسان كبار مسؤوليها أنها لا تسعى أبداً للحصول على السلاح النووي وأن برنامجها النووي وبحسب تأكيدات تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يخرج عن إطاره السلمي.

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