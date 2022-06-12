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كوخافي يهدد لبنان بـ"قصف مدمر غير مسبوق"!

كوخافي يهدد لبنان بـ
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

هدد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم الأحد، "بقصف مدمر وواسع إذا وقعت الحرب مع ​لبنان​"، وذلك بعد تهديد المقاومة بالتحرك اذا استمر الاحتلال بعمليات التنقيب في حقل كاريش اللبناني.

العالم ـ الاحتلال

وقال كوخافي​، في تصريحاته "قمنا ببلورة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف التي يمتلكها العدو. كل الأهداف موجودة في خطة هجوم لاستهداف مقرات القيادة والقذائف الصاروخية والراجمات ومزيد من هذه الأهداف. كل ذلك سيتم ضربه في دولة لبنان"، على حد تعبيره.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، عن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية توقعه أنه "في أي حرب مستقبلية مع لبنان، سيطلق الأخير عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ كل يوم على المدن الإسرائيلية الداخلية، وعلى امتداد طولها".

وفي الخامس من الشهر الجاري، كشفت قناة عبرية النقاب عن مشكلة جديدة تؤرق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، تتمثل في "منصات الغاز" في البحر المتوسط، قبالة شواطئ فلسطين المحتلة.

وقبل أيام حذر الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، من أي توجه إسرائيلي لاستخراج الغاز من المياه المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط.

وقال سيد المقاومة في كلمة الأربعاء الماضي، إن "ما جرى في الأيام الماضية هو اعتداء على لبنان"، مضيفا: "أصبحنا أمام موضوع يجب أن يتحول إلى قضية لبنانية كبرى تتعلق بالحدود البحرية والثروة الموجودة في هذه المنطقة من النفط والغاز، والتي هي ملك الشعب أيًا تكن طائفته".

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