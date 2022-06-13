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الناتو يعترف بأنه يجب على أوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية من أجل السلام

الناتو يعترف بأنه يجب على أوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية من أجل السلام
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأنه سيتعين على كييف التنازل عن جزء من أراضيها من أجل إحلال السلام.

العالم - أوروبا

وقال ستولتنبيرغ في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستي: "السلام في أوكرانيا ممكن. السؤال الوحيد هو ما هو الثمن الذي أنتم على استعداد لدفعه مقابل هذا السلام. ما هو مقدار استعدادكم للتضحية بالأرض، والاستقلال، والسيادة، والحرية والديمقراطية. هذه معضلة أخلاقية صعبة للغاية".

ووفقا له، سيستمر التحالف في دعم سلطات كييف، لكنه في الوقت نفسه سيحاول بكل الوسائل تجنب التصعيد مع روسيا.

وأضاف أن هذا هو سبب رفض الحلف إرسال وحداته إلى الأراضي الأوكرانية، كما رفض إمكانية فرض منطقة حظر طيران.

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الناتو يعترف بأنه يجب على أوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية من أجل السلام

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