وزير الخارجية الكوري الجنوبي يصل الى واشنطن

العالم-اسيا والباسفيك

ومن المقرر أن يعقد بارك محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الأمريكي اليوم الاثنين.

وتأتي زيارته وسط مخاوف من أن تجري بيونغ يانغ تجربتها النووية السابعة، لتنهي تعليقها الاختياري للتجارب النووية بعد أكثر من 4 سنوات.

وأجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة في سبتمبر 2017.

وقال بارك بعد زيارته إلى النصب التذكاري لقدامى المحاربين في الحرب الكورية في واشنطن، إن أهم شيء هو تعزيز ردعنا حتى لا تتمكن كوريا الشمالية من القيام باستفزازات، والرد بشكل حاسم في حال قيامها باستفزاز آخر.

وذكر أنه يخطط لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمنع استفزازات كوريا الشمالية والرد بشكل حاسم عليها خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي.

وقال بشأن احتمال إجراء كوريا الشمالية للتجربة النووية السابعة، إنه يبدو أنها أكملت جميع الاستعدادات لإجراء تجربة نووية ولم تبق أمامها سوى صدور قرار سياسي لإجراء تجربة نووية الآن.

وأضاف أنه على الرغم من أنه من غير الواضح متى ستقوم كوريا الشمالية بمثل هذا الاستفزاز، فيعتقد أنه من الأفضل لكوريا الشمالية حل المشكلة من خلال الحوار والدبلوماسية بدلا من الاستفزازات المستمرة.

وأكد أن الرئيس يون سيوك يول قال إن كوريا الشمالية إذا اختارت نزع السلاح النووي، فيمكن لكوريا الجنوبية تنفيذ خطط جريئة للتعاون الاقتصادي وتحقيق الازدهار المستقبلي لكوريا الشمالية، معربا عن أمله في أن تتخذ بيونغ يانغ الخيار الصحيح.

وشدد على أن كوريا الشمالية إذا اتخذت مثل هذا الخيار، فهناك العديد من الحوافز التي يمكن أن يقدمها الجنوب إليها، مضيفا أن كوريا الجنوبية مستعدة لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وأجرت كوريا الشمالية 18 جولة من إطلاق الصواريخ، وهو أكبر عدد من عمليات إطلاق الصواريخ التي أجرتها في عام واحد.

وأشار مسؤولون في سيئول وواشنطن إلى أن كوريا الشمالية على ما يبدو أكملت جميع استعداداتها لإجراء تجربة نووية.

وتعد رحلة بارك الأمريكية هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه الشهر الماضي. ومن المقرر أن يعود إلى الوطن يوم الأربعاء.