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القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيّران دورية مشتركة بريف حلب

القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيّران دورية مشتركة بريف حلب
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

سيرت الشرطة العسكرية الروسية، دورية مشتركة مع الجانب التركي غربي عين العرب بريف حلب، وهي الدورية رقم 102 بين الجانبين في المنطقة منذ الاتفاق الروسي- التركي بشأن وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا.

العالم-سوريا

وانطلقت الدورية المؤلفة من ثماني عربات عسكرية روسية وتركية، من قرية آشمة 20 كيلومترا غربي عين العرب، وجابت قرى جارقلي فوقاني، جبنة، بياضية، وصولاً إلى قرية زور مغار الواقعة قبالة جرابلس على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وتعد آخر قرية غربي عين العرب بريف حلب.

ومن ثم عادت الدورية المشتركة باتجاه الشرق، مروراً بقرى بياضية، جبنة، مشكو، بيندر، قراقوي تحتاني، قولا، سوسان، وصولاً إلى قرب الإذاعة غربي عين العرب.

ويذكر ان العربات العسكرية التركية خرجت عبر البوابة القريبة من قرية آشمة، فيما عادت العربات العسكرية الروسية إلى مركزها قرب بلدة صرين جنوبي عين عرب بريف حلب.

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