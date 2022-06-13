الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢
١١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس اللبناني ميشال عون: نرفض تهديدات العدو الإسرائيلي الذي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الدور الأميركي في الترسيم البحري بين لبنان والعدو..

الدفاع الروسية: تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروامريكية بدونيتسك

شاهد بالفيديو.. خطيب زادة يدعو العراق بعدم السماح باستخدام حدوده لإلحاق الضرر بالشعب الإيراني

شاهد.. ماوراء بروباغندا الاحتلال ونظام البحرين حول "السلام" المزعوم ؟

استئناف الحركة الملاحية في مطار بغداد بعد توقفها بسبب العاصفة الترابية

العراق يبدي استعداده لفتح بعض المنافذ البرية أمام الزوار الإيرانيين