الوسيط الأميركي يصل بيروت لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية

العالم - خاص بالعالم

في وقت تؤكد فيه مرجعيات لبنانية ان آلية التواصل ومقاربة الملف باتت مختلفة تماما عن جولات المفاوضات غير المباشرة السابقة.

هوكشتاين التقى وزير الطاقة وليد فياض ،حيث اكد بعد لقائه هوكشتاين الوقوف خلف الرئيس عون لافتا الى ان موقف الحكومة يقوي الموقف اللبناني.

كما التقى هوكشتاين مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بحضور سفيرة واشنطن لدى بيروت دوروثي شيا، حيث تم بحث ملف ترسيم الحدود البحرية.



ابراهيم اكد ان اللقاء مع هوكشتاين كان جيدا حيث ابلغه أنه سيسمع موقف لبنان الموحد من الرئيس ميشال عون..



وتقول مصادر اعلامية لبنانية متابعة ان المقاربة الجديدة لدى بيروت،تقوم على ترك الادارة النهائية للملف للرئيس ميشال عون، على ان يكون هناك تواصل مباشر بين عون ورئاسة الحكومة والبرلمان بغية تنظيم الملف بالتنسيق مع الجيش اللبناني في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الاسرائيلي على قاعدة عدم التفريط بحقوق لبنان النفطية والغازية.



وضمن تلك الضوابط يرفض لبنان اي مقترح اميركي بتكليف شركة اميركية او من جنسية اخرى اعمال التنقيب في المناطق المتنازع عليها،وبالتالي التشدد باعتبار الخط تسعة وعشرين خطا تفاوضيا لكن من دون التراجع عن الخط 23.

كما ورفض فكرة الصندوق الاستثماري المشترك بين لبنان والكيان الإسرائيلي،والتشديد على رفض أي محاولة اسرائيلية للتنقيب عن النفط قبل الاتفاق مع لبنان.



وضمن تلك الثوابت اكد الرئيس اللبناني ميشال عون ان لبنان لن يتنازل عن حقوقه في استثمار ثروته النفطية والغازية، رافضا تهديدات العدو الاسرائيلي.

واضاف ان لبنان سيبلغ هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف المفاوضات والتي تحفظ حقوق لبنان. الرئيس اللبناني جدد تمسك لبنان بعودة المفاوضات غير المباشرة التي توقفت على اثر رفض العدو اعتبار الخط تسعة وعشرين خطا تفاوضيا.



وعلى خط الازمة اكد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، ان الجيش لا يتدخل في الشؤون السياسية إطلاقا لكنه اشار الى وجوب فهم الواقع السياسي وتحليله تمهيدا لاتخاذ القرار كملف ترسيم الحدود البحرية.

عون قال ان الجيش أعلن موقفه صراحة بانه بانتهاء مهمته التقنية بملف ترسيم الحدود البحرية، سيقف خلف السلطة السياسية في أي قرار تتخذه.

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