القاعدة تنعي 3 من أبرز قياداتها قتلوا في أبين والبيضاء

العالم- اليمن

وقال بيان صادر عن التنظيم، أن ” الأمير أبو حيدرة العدني” لقي مصرعه، بنيران قوات صنعاء، أثناء مشاركته في القتال بصفوف قوات التحالف، في المعارك الدائرة في أطراف محافظة البيضاء.

وأشاد البيان بما وصفه ” المسيرة الطويلة للأمير أبو حيدرة العدني” في قتال قوات صنعاء.دون الإشارة إلى تاريخ مقتل أبو حيدرة العدني.

كما نعي تنظيم الارهابي اثنين من أمراء القاعدة، قتلوا أثناء الهجوم الذي استهدف موكب قائد الحزام الأمني في محافظة أبين العميد عبداللطيف السيد في 15 مارس الماضي.

وسبق للتنظيم الإرهابي اصدار العديد من البيانات النعي لأمراء التنظيم الذين قتلوا في مأرب، وكان أخرها بيان النعي الصادر في 11 أكتوبر 2021، بشأن مقتل أمير التنظيم الإرهابي “ياسر لعكب العمري” أحد قادة اللواء 156″ التابع لقوات التحالف بنيران قوات صنعاء في المعارك التي شهدتها منطقة “بني عبد” بمديرية العبدية، بعد أن رفض عناصر التنظيم المحاصرة المبادرة التي قدمتها قوات صنعاء بتوفير بتسريحهم بعد إعادة تأهيلهم.