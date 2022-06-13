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وفد من دونيتسك يصل إلى سوريا لمقابلة الرئيس الأسد

وفد من دونيتسك يصل إلى سوريا لمقابلة الرئيس الأسد
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وفد من جمهورية دونيتسك الشعبية وصوله إلى سوريا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس بشار الأسد.

العالم - سوريا

وحسبما قاله نائب رئيس برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية سيرغي بروكوبينكو عبر قناته على "تلغرام": "وصل وفد جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الجمهورية العربية السورية"، مضيفا: "ينتظرنا برنامج مزدحم ولقاء بالرئيس السوري بشار الأسد".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 من شباط/فبراير، اعتراف روسيا رسمياً باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

كما وقّع بوتين مع رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، من جهةٍ أخرى.

إلى ذلك أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي، دميتري سابلين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن الرئيس السوري، بشار الأسد، قال إن دمشق ستكون مستعدة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

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