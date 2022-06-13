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برلمان صنعاء يدين قصف الكيان الصهيوني لمطار دمشق

برلمان صنعاء يدين قصف الكيان الصهيوني لمطار دمشق
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

أدان مجلس النواب في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول، القصف المباشر الذي نفذه الكيان الصهيوني على مطار دمشق الدولي، وما أسفر عنه من توقف للرحلات الجوية وأضرار في المطار.

العالم- اليمن

واعرب نواب الشعب، عن تضامنهم الكامل، ووقوف الشعب اليمني إلى جانب الأشقاء في سوريا برلمانا وقيادة وشعباً، في موجهة المؤامرات الإمبريالية والصهيو أمريكية التي يتعرض لها الشعب السوري.

واستهجن نواب الشعب الصمت العربي والتخاذل المخزي للدول المهرولة للتطبيع مع كيان العدو، مشيرين إلى أنه انه لولا انبطاح وارتهان أنظمة الذل والعار ما كان لهذا الكيان أن يعربد ويتمادى في العدوان على الشعوب العربية ومقدراتها في فلسطين وسوريا.

وطالب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، الأحرار في البرلمانات العربية والإسلامية والعالم بإدانة الاعتداءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني، داعيا أبناء الأمة العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه قوى الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا، والانتصار لقضايا الأمة ومقدساتها ومقدراتها.

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