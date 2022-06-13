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مدمرة جماران ترسو في ميناء جزيرة كيش بمياه الخليج الفارسي

مدمرة جماران ترسو في ميناء جزيرة كيش بمياه الخليج الفارسي
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

رست مدمرة جماران في رصيف ميناء جزيرة كيش (الواقعة في مياه الخليج الفارسي)، وذلك تزامنا مع إقامة المعرض الثاني عشر للصناعات البحرية والملاحية.

العالم - ايران

ومن المقرر ان يتم السماح لعامة المواطنين والسياح في جزيرة كيش، بالصعود على متن المدمرة جماران وتفقد مختلف اقسامها.

الجدير بالذكر أن "جماران" هي أول مدمرة من صنع ايران في فئة "موج"، وقد تم تصميمها وتصنيعها تماما بالاستفادة من الخبرات الايرانية، وتم إلحاقها الى القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في عام 2009.

وتم في هذه المدمرة استخدام أحدث نماذج الرادارات والأنظمة الدفاعية والصاروخية من صواريخ أرض-جو وقاذفات طوربيد، كما أنه وإلى جانب هذه المعدات، فإن "جماران" هي أول مدمرة ايرانية تم تجهيزها بمهبط للمروحيات، وذلك لاستخدام مروحيتها بسهولة في الحالات الضرورية لتنفيذ مختلف العمليات.

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